Chế độ ăn và bài tập giúp giảm mỡ, tăng cơ

Chế độ ăn nhiều protein hơn trong mỗi bữa . Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ năm 2016 cho thấy những người duy trì chế độ ăn ít calo, giàu protein giảm cân và tăng cơ nhiều hơn so với người ăn cùng lượng calo nhưng ít protein hơn. Ảnh: Nuts.

Chế độ cắt giảm tinh bột . Carbohydrate là nguyên nhân khiến cơ thể tích tụ nhiều calo nhưng lại là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào. Do đó, cắt giảm carbohydrate ở mức hợp lý sẽ hỗ trợ cho việc tăng cơ, giảm mỡ. Bạn nên tiêu thụ carbohydrate 2 giờ trước và ngay sau khi tập luyện. Bạn cũng nên nạp carbohydrate từ các loại rau nhiều chất xơ. Rau sẽ giúp bạn kiểm soát năng lượng và ngăn chặn cơn đói. Khởi đầu hợp lý là đặt mục tiêu 3,3 gram carbohydrate cho 1 kg khối lượng cơ thể. Vào những ngày không tập luyện, bạn hãy cân nhắc giảm lượng carbohydrate xuống còn 1,6-33 gram cho mỗi kg. Ảnh: Pinterest.

Duy trì việc uống đủ nước giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đốt cháy calo khi bạn nghỉ ngơi. Do đó uống đủ nước sẽ giúp bạn giảm mỡ bụng. Uống không đủ nước sẽ khiến cơ bắp không nhận được chất điện giải cần thiết để duy trì sự cân bằng. Điều này khiến cơ bắp yếu đi, gây tình trạng mất nước, làm giảm tốc độ phục hồi cơ bắp. Nếu bạn uống một lượng nước phù hợp, cơ bắp sẽ trở nên khỏe mạnh, giúp tỉnh táo, hoạt động năng suất hơn. Bạn nên uống khoảng 500 ml trước khi tập từ 1-2 tiếng. Trong quá trình tập, bạn cần đảm bảo uống đều nước mỗi 15-20 phút. Ảnh: Pinterest.

Tập trung vào các bài tập toàn thân . Việc chỉ chăm tập tạ hoặc trên các máy tập sẽ cản trở kết quả vì chúng chỉ hoạt động trên một nhóm cơ vào một thời điểm. Cách tốt nhất để giảm mỡ và tăng cơ là tập trung vào các chuyển động lớn, toàn thân. Đây được gọi là các bài tập kết hợp vì chúng nhắm vào nhiều nhóm cơ cùng một lúc. Các bài tập kết hợp bao gồm squats, lunges (chùng chân), pull-up (hít xà) và push up (chống đẩy). Chúng không chỉ là cách hiệu quả để xây dựng cơ bắp và giảm mỡ mà còn rất tốt cho việc xây dựng sức bền. Ảnh: Pinterest.

