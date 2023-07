Chế độ ăn tốt cho sức khỏe: 'Thà bỏ ăn thịt chứ không thể thiếu đậu'

Các món ăn từ đậu nhiều chất xơ giúp no nhanh, ngăn ngừa nhiều loại bệnh, nâng cao tuổi thọ.

Theo nghiên cứu từ Đại học Copenhagen được công bố trên tạp chí khoa học Food & Nutrition, chế độ ăn dựa trên các loại đậu có thể giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Trong quá trình nghiên cứu sức khỏe của 43 nam thanh niên, có ba món trong thực đơn: Chả giàu protein làm từ thịt bê và thịt lợn, chả giàu protein làm từ đậu và chả ít protein cũng làm từ đậu.

Những người ăn đậu giàu protein cảm thấy no và ăn ít hơn 12-13% calo trong bữa ăn tiếp theo so với nhóm ăn thịt.

Tiến sĩ Anne Raben từ Viện Khoa học Thể thao và Dinh dưỡng, Đại học Copenhagen nói: “Chúng tôi cho rằng kết quả trên có liên quan đến hàm lượng chất xơ cao hơn một chút trong các miếng chả làm từ đậu”.

Nhóm tác giả cũng ngạc nhiên khi nhóm tình nguyện viên ăn lượng đậu có hàm lượng protein thấp cũng cảm thấy no.

Chất xơ

Không chỉ protein tạo ra cảm giác no mà chất xơ có nhiều trong đậu cũng có khả năng làm đầy dạ dày.

Đậu được đánh giá có nhiều tác dụng hơn so với thịt. Ảnh: Healthline.

Khi nói đến khả năng kiềm chế cơn đói, chất xơ có thể ấn tượng hơn protein. Tiến sĩ Raben, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: “Thật thú vị, bữa ăn làm từ thực vật có hàm lượng protein thấp hơn cũng giúp no và ngon miệng như bữa ăn từ động vật với hàm lượng protein cao hơn”.

Do đó, để giảm cân, Tiến sĩ Raben tổng kết đừng nghĩ rằng bạn phải dựa vào một lượng lớn protein từ thịt để no. Nghiên cứu trên đã chứng minh, một bữa ăn giàu chất xơ, ít protein hơn có thể đem lại cảm giác no.

Lượng calo

Tiến sĩ Raben kết luận: “Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để có bằng chứng chắc chắn, nhưng có vẻ như các bữa ăn làm từ thực vật - đặc biệt từ đậu - có thể đóng vai trò là cơ sở lâu dài để giảm cân và là thói quen ăn uống bền vững”.

Một kết quả khác cho thấy tác dụng của đậu. Bánh mì kẹp đậu không chỉ giúp no bụng hơn mà còn ít calo hơn (115 calo) so với bánh mì kẹp thịt cỡ nhỏ (230 calo) và cỡ lớn (426 calo).

Các tác dụng khác của đậu

Đậu có tất cả những lợi ích của thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên:

- Giảm cholesterol

- Kiểm soát lượng đường trong máu

- Ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2

- Điều hòa nhu động ruột

- Phòng ngừa các bệnh về đường ruột

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim - nguyên nhân gây tử vong số một

- Nuôi dưỡng hệ vi sinh vật khỏe mạnh trong ruột của bạn. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm tốt nhất cho hệ vi sinh vật trong ruột là các loại giàu chất xơ. Nhóm gây hại nhất dường như là thịt đỏ, làm tăng tốc độ tích tụ mảng bám dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tim.

- Một chế độ ăn nhiều đậu thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn. Các cộng đồng sống lâu nhất trên thế giới như đảo Okinawa (Nhật Bản) ăn nhiều đậu và thực phẩm làm từ đậu như đậu phụ.

Ngoài ra, theo Đại học Copenhagen, chăn nuôi động vật để làm thực phẩm có hại nghiêm trọng cho môi trường. Sản xuất thịt sử dụng đất và nước hơn nhiều so với trồng thực vật và tạo ra tới 50% khí nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu.