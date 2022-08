Chế độ ăn kiêng ác mộng của sao 'Twilight'

Taylor Lautner gọi chế độ ăn kiêng của anh hồi đóng "Twilight" là "ác mộng", khi nam diễn viên phải tiêu thụ ít nhất 5.000 calo một ngày để giữ cơ.

Trả lời Yahoo ngày 29/8, Lautner nói anh thực hiện chế độ ăn khắc nghiệt khi mới 16 tuổi để vào vai người sói Jacob Black trong loạt phim Twilight.

Taylor Lautner trong loạt phim nổi tiếng.

"Cân nặng ban đầu của tôi là 64 kg, sau đó phải tăng thêm 18 kg để chuẩn vai. Chế độ ăn kiêng thời điểm đó là cơn ác mộng: Tôi phải liên tục ăn khoai lang sống, bánh nhồi thịt gà tây, sinh tố protein có vị như bùn. Tôi phải tiêu thụ ít nhất 5.000 calo một ngày để duy trì cân nặng", Lautner nói.

Trên thực tế, việc diễn viên ăn kiêng hà khắc để vào vai không hiếm, điển hình Christian Bale hay Jared Leto, song điểm khác biệt là Lautner phải "khóa cân" ở độ tuổi vị thành niên.

Công sức Lautner được đền đáp khi khán giả dành nhiều lời khen cho hình thể anh xuyên suốt các tập phim Twilight, song cách nam diễn viên chia sẻ cho thấy trải nghiệm thời điểm đó không mấy tích cực.

Thương hiệu điện ảnh Twlight chuyển thể từ bộ truyện bốn phần cùng tên của Stepphenie Meyer, xoay quanh chuyện tình yêu giữa con người và ma cà rồng. Dù Bella (Kristen Stewart đóng) và Edward (Robert Pattinson) là tuyến chính, nhân vật của Lautner đóng vai trò quan trọng trong loạt phim. Xuyên suốt các phần, Jacob cùng tộc người sói là nguyên nhân chính khiến tình yêu của Bella và Edward nhiều lần rơi vào khủng hoảng.

Tình tay ba của Bella - Edward - Jacob là tâm điểm của loạt phim.

Phần phim đầu ra mắt năm 2008 nhận về phản hồi trái chiều từ giới phê bình, song đạt thành công thương mại với doanh thu toàn cầu trên 407 triệu USD . Twlight cũng là loạt phim Hollywood đi tiên phong trong khái niệm Team (chia đội), khi fan dựa trên sự yêu thích cá nhân sẽ lựa chọn theo Team Edward hay Team Jacob.

Taylor Lautner là diễn viên/mẫu nam người Mỹ, sinh ngày 11/2/1992. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2001, trong phim truyền hình Shadow Fury. Năm 2005, Lautner được quan tâm khi đóng chính trong phim siêu anh hùng The Adventures of Sharkboy and Lavagirl.