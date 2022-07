Cháy xưởng tái chế cao su hàng trăm m2

Xưởng tái chế cao su tại khu Tân Khê, đường Quán Trữ, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng.

Trung tâm báo cháy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng tái chế cao su tại địa điểm trên.

Nhận định khu vực cháy với chất liệu cao su sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, cháy lan, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động 3 xe chữa cháy của khu vực Trung tâm và khu vực Kiến An, một xe cứu nạn, cứu hộ, máy bơm, cùng 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường đám cháy, phối hợp với lực lượng Công an quận Kiến An, Công an phường Đồng Hòa và dân phòng khẩn trương chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 200 m2. Với nỗ lực cao nhất đấu tranh với giặc lửa, đến 4h15 sáng 9/7, vụ cháy cơ bản được dập tắt.

Thông tin ban đầu xác định xưởng tái chế cao su có chủ đăng ký kinh doanh là ông Nguyễn Trọng Vinh, không có thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ khu vực xưởng tái chế cao su bị cháy.

Hiện, lực lượng chữa cháy bàn giao vụ việc cho Công an quận Kiến An tiếp tục làm rõ.