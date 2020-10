Chạy xe máy qua đường ngập, 2 người bị lũ cuốn ở Nghệ An

Cố băng qua đoạn đường ngập ở Nghệ An, 3 người đi trên xe máy bị lũ cuốn trôi. Người dân cứu được một người và đưa vào bờ.

Sự việc xảy ra lúc 10h ngày 30/10, tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hai nạn nhân mất tích là N.V.Q. (26 tuổi, trú huyện Anh Sơn) và T.C.T. (25 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương).

Khu vực đập Cầu Cau (xã Thanh An, huyện Thanh Chương) nước tràn mạnh. Ảnh: P.T.

Theo lãnh đạo địa phương, sáng cùng ngày, chiếc xe máy chở 3 người đi qua đoạn đường liên xã bị ngập nước. Dù cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo nhưng cả 3 người vẫn cố vượt qua.

Khi ra đến giữa dòng, 3 người trên xe máy bị lũ cuốn trôi. Người dân gần đó phát hiện vụ việc, chỉ kịp ứng cứu và đưa vào bờ một người. Riêng Q. và N. bị nước lũ cuốn mất tích.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người này.

Sạt lở tại Rú Nguộc khiến đất đá tràn xuống quốc lộ 46, chia cắt đường từ TP Vinh lên thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương). Ảnh: P.T.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết đến chiều 30/10, một số xã trên địa bàn huyện vẫn đang bị cô lập do mưa lũ. Trong đó, ngập sâu nhất ở các xã Thanh Mỹ, Thanh Đức, Thanh Xuân, Hạnh Lâm, Võ Liệt, Thanh Long…

Mưa lũ khiến 2,6 km đường bị sạt lở, 6 cây cầu bị cuốn trôi, chia cắt trung tâm huyện với một số xã.

Theo thống kê, mưa lũ khiến gần 880 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Toàn huyện có 2 người bị thương trong khi tìm cách tránh lũ. 36 người được cứu hộ an toàn khỏi vùng ngập sâu. 84 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.