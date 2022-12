'Cháy vé' xem tuyển Việt Nam ở Singapore

Nhiều khán giả Việt Nam than phiền vì không kịp mua vé vào sân Jalan Besar ngày 30/12. Ngày 9/12, số vé ít ỏi của sân vận động có sức chứa 6 nghìn chỗ ngồi đã không còn trên nền tảng đặt vé trực tuyến của Singapore.

Một phần lý do vì sân thi đấu ít chỗ và thời gian mở bán không được thông báo rộng rãi.

Theo tìm hiểu của Zing, vé hai trận sân nhà của Singapore gặp Myanmar (24/12) và Việt Nam (30/12) được bán vào ngày 6/12. Một phần tổng số ghế là của ban tổ chức nên số lượng còn lại không nhiều. Điều này lý giải cho việc vì sao vé trận Việt Nam nhanh chóng hết, trong khi vé xem Myanmar vẫn còn.

Theo sơ đồ bán vé của ban tổ chức, chỉ có ba khu vực ghế ngồi, gồm màu đỏ, màu hồng và màu xanh lá. Giá vé tiêu chuẩn từ 15- 40 USD cho ba loại vị trí. Theo quy định, ban tổ chức chỉ dành 8% sức chứa của sân cho cổ động viên đội khách, tương ứng 480 chỗ ngồi.

Singapore quyết định tổ chức hai trận đấu sân nhà ở vòng bảng trên sân cỏ nhân tạo. Đầu tiên, họ thông báo trận đấu với Myanmar diễn ra trên sân Jalan Besar. Sau này, họ bán vé trận gặp Việt Nam ở đây dù VFF có ý kiến là nên tổ chức trên sân cỏ tự nhiên.

Nguyên nhân khiến Singapore không thể tổ chức ở SVĐ Quốc gia là vì nơi này cho ca sĩ Jay Chou thuê để làm hòa nhạc. Theo Straitstimes, thầy trò ông Takayuki Nishigaya không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của 55.000 khán giả trên sân cỏ tự nhiên ở SVĐ Quốc gia vào ngày 24/12.

Bộ Thể thao Singapore (Sport Singapore) vướng nhiều chỉ trích khi cho ca sĩ Jay Chou thuê SVĐ Quốc gia vào ngày 17-18/12 để biểu diễn. Thời điểm đó khiến tuyển Singapore không thể hoàn tất công tác tổ chức trận đấu với Myanmar (24/12) ở SVĐ Quốc gia nên phải dời sang sân Jalan Besar.

Theo themonitor.sg, sáu ngày sau liveshow của Jay Chou là không đủ thời gian chuẩn bị. Bởi lẽ theo yêu cầu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), địa điểm thi đấu phải sẵn sàng hai tuần trước khi trận đấu diễn ra. Trong khi việc trả lại mặt bằng hoàn chỉnh cho SVĐ Quốc gia phải mất vài ngày mới hoàn tất.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019