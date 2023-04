Chạy trực tuyến để phản đối nạn buôn bán chó, mèo

Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu (Four Paws) phát động giải chạy trực tuyến trong nỗ lực chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam.

Từ ngày 27/4 đến 27/10/2023, sự kiện chạy trực tuyến “RUN FOR MILLIONS – Chạy vì hàng triệu chó, mèo” do Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và góp phần chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam.

Mục đích của sự kiện này, tiếp tục vận động cộng đồng thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với việc chấm dứt tình trạng mua bán thịt chó, mèo; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu thể thao và tăng cường sức khỏe.

Người tham gia đăng ký miễn phí và có thể tùy chọn hình thức chạy hoặc đi bộ với các cự ly 42km, 60km, 100km, 150km và 200km. Quá trình chạy hoặc đi bộ của từng cá nhân sẽ được ghi lại sau mỗi lần hoàn thành và được cộng dồn theo từng tháng trong suốt 6 tháng diễn ra giải chạy (từ 27/4/2023 đến 27/10/ 2023).

Sự kiện chạy trực tuyến là lời kêu gọi chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam lẫn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Ảnh: Four Paws.

Qua chiến dịch này, Four Paws hy vọng truyền tải và lan tỏa thông điệp “Every step is a hope” (Mỗi bước chân – một hy vọng) để hướng tới tương lai vì một Việt Nam nói không với buôn bán thịt chó và mèo.

“Phần lớn người dân không muốn nhìn thấy nạn buôn bán tàn ác này như là một phần của đất nước Việt Nam. Họ sẵn sàng chứng minh điều đó lần nữa. Đây là cơ hội để mọi người thể hiện mong muốn của mình với Chính phủ về việc ban hành một lệnh cấm và gia tăng hành động, tăng cường luật pháp để chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo", bác sĩ Karanvir Kukreja, Trưởng chương trình Động vật đồng hành tại Đông Nam Á của Four Paws, cho biết:

Bà Phan Thanh Dung, Chuyên viên tư vấn chiến dịch tại Đông Nam Á của Four Paws, chia sẻ: “Mỗi bước chân của bạn không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe cho bản thân mà còn đại diện cho một tiếng nói, một hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu chó, mèo".

Trước đó, từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2022, chiến dịch “Đây không phải Việt Nam” của Four Paws nhằm nâng cao nhận thức xã hội và kêu gọi sự phản đối của người Việt đối với nạn buôn bán thịt chó và mèo cũng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Một số cột mốc quan trọng được ghi nhận trong vòng 8 tháng diễn ra chiến dịch: hơn 33.000 thông điệp từ người dân Việt Nam được gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, 24.000 du khách quốc tế gửi thư cho Tổng cục Du lịch Việt Nam, 13.500 người trên toàn cầu gửi bưu thiếp kỹ thuật số tới Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và hơn 1,8 triệu chữ ký trên toàn thế giới (trong đó có 250.000 người Việt) ký đơn kiến nghị chấm dứt nạn buôn bán này.

Trong 3 năm qua, Four Paws đã đạt được một số thành quả bước đầu như: đóng cửa một số lò mổ và nhà hàng thịt chó/mèo; thành phố Hội An (Quảng Nam) cam kết chấm dứt tiêu thụ thịt chó, mèo; tổ chức thành công sự kiện gặp gỡ các bên liên quan về vấn đề và giải pháp đối với nạn buôn bán; ra mắt trang công cụ báo cáo các hoạt động buôn bán thịt chó/mèo trong cộng đồng.