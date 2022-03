Cháy ở An Giang, 2 căn nhà bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng cháy, bao trùm 3 căn nhà và nhà kho ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hậu quả hai căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, còn 2 căn khác thiệt hại 40- 80%.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 8h40 phút sáng 30/3 tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc cháy dữ dội từ căn nhà kho do ông Trần Phước Tân (50 tuổi, ở địa phương) làm chủ. Nhà kho xảy ra cháy chứa số lượng lớn bình xịt côn trùng và hàng tạp hóa.

Ngọn lửa bùng phát, sau đó lan nhanh sang các căn nhà liền kề.

Cảnh sát triển khai lực lượng chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Ảnh: Tiến Tầm.

Công an tỉnh An Giang điều động 7 xe chữa cháy, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên và lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế ngọn lửa.

Sau một giờ đồng hồ tích cực, cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ngọn lửa thiêu rụi 2 căn nhà, 2 căn khác thiệt hại 40- 80%. Một ôtô cùng nhiều xe máy cũng bị cháy.