Cháy nhà dân ở Bình Phước khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Vụ cháy căn nhà của người dân ở gần Quốc lộ 13 (thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong, hai người phụ nữ khác bị bỏng phải đi cấp cứu.

Ngày 11/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà của người dân ở gần Quốc lộ 13 (thuộc ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khiến một người tử vong, hai người bị thương, trong đó một người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 11/9, người dân sống gần Quốc lộ 13, đoạn qua ấp 1, xã Minh Hưng, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà của bà Trần Thị Thiệp (55 tuổi, ở tổ 5, ấp 1).

Hiện trường vụ cháy.

Khi hàng xóm chạy sang thì phát hiện lửa đã bốc cháy dữ dội bao trùm lên căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an huyện Chơn Thành và Công an xã Minh Hưng triển khai phương án dập lửa và giải cứu các nạn nhân.

Tại thời điểm xảy ra cháy, bà Thiệp cùng chị Trần Thị Sang (28 tuổi) và cháu T.T.B.T (6 tuổi) vẫn đang bị kẹt trong nhà.

Lực lượng chức năng và người dân đã giải cứu được chị Sang và bà Thiệp ra ngoài. Vụ cháy khiến cháu T.T.B.T tử vong, bà Thiệp và chị Sang bị bỏng phải đi cấp cứu, trong đó bà Thiệp bị bỏng nặng. Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Sau gần một giờ, vụ cháy đã được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phối hợp với lực lượng địa phương khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều động lực lượng khám nghiệm hiện trương, làm rõ nguyên nhân.