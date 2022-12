Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Long An

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khống chế hỏa hoạn xảy ra tại công ty rộng hơn 1.000 m2 trong Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, Long An.

Khoảng 8h ngày 10/12, lửa bùng lên tại công ty nằm trên đường số 6, Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An.

Đám cháy bùng lên dữ dội trong Khu công nghiệp Hải Sơn. Ảnh: A.H.

Khi đám cháy bùng lên, nhiều nhân viên công ty dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An, đã đến hiện trường chia thành nhiều hướng dập lửa.

Đến hơn 13h, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Một số công ty kế bên vụ cháy cũng cho công nhân tạm nghỉ, di chuyển khỏi khu vực.

Các tuyến đường xung quanh hiện trường vụ cháy cũng được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác dập lửa.

Vụ cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Google Maps.