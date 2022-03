Cháy lớn tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu

Vụ cháy gây thiệt hại cho khoảng 40 ki-ốt, chủ yếu là nơi bán vải và bách hóa tổng hợp.

Khoảng 2h30 ngày 27/3, tại Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra vụ cháy lớn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập lửa. Ảnh: TTXVN.

Thời gian trên, anh Nguyễn Anh Tú (39 tuổi, ngụ ấp Bình Hoà, thị trấn Cái Dầu), tiểu thương tại Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Dầu, thức dậy để nạo dừa thì nghe có tiếng nổ lớn và thấy lửa cháy tại shop Dũng Ly cách đó khoảng 10 m, nên đã nhanh chóng tri hô cho mọi người đến dập lửa, đồng thời gọi điện thoại báo với lực lượng chức năng đến chữa cháy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh An Giang) cùng các huyện lân cận đã đến hỗ trợ, dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại cho khoảng 40 ki-ốt, chủ yếu là nơi bán vải gồm: 30 ki-ốt khu Nguyễn Khoái và 10 ki-ốt khu bách hóa tổng hợp. Ước tính thiệt hại do hỏa hoạn khoảng 5 tỷ đồng , rất may mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, phối hợp với các ngành chức năng điều tra, làm rõ.