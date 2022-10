Cháy lớn tại quán bar cạnh chợ Bến Thành

Một quán bar nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy khiến người dân hốt hoảng tháo chạy.

Khoảng 9h15 ngày 17/10, nhiều người đang ở gần chợ Bến Thành phát hiện khói bốc ra từ quán bar District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Cảnh sát cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: An Huy.

Đến 10h15 đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng khói đen từ bên trong bốc ra cuồn cuộn. Cảnh sát chia ra nhiều hướng ngăn không để hỏa hoạn lan sang các nhà dân bên cạnh. Toàn bộ khu vực bị phong tỏa.

Trước đó, cuối tháng 9, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán bar Distrist K do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 xử phạt.

Một số nhân chứng cho biết quán bar này ngừng hoạt động hơn một tuần nay và đang trong giai đoạn sửa chữa. Thời điểm xảy ra cháy, lửa bùng lên từ khu vực bếp của quán bar, bảo vệ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp. Lửa bùng lên, nhiều người bên trong tháo chạy ra ngoài.

Cảnh sát PCCC ngăn đám cháy lan rộng. Ảnh: An Huy.