Cháy hơn 20 hecta rừng phòng hộ Pacsa ở Quảng Nam

Ngày 3/5, ông Nguyễn Thanh Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết chính quyền địa phương vừa có báo cáo về tình hình cháy rừng phòng hộ Pacsa.

Theo ông Vinh, khoảng 10h ngày 29/4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ cánh rừng phòng hộ Pacsa thuộc địa phận thôn Lạc Câu, xã Bình Dương.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã huy động hơn 50 người tham gia chữa cháy gồm lực lượng tại chỗ của xã; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh; cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm lâm Thăng Bình, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1.

Đến 18h cùng ngày, đám cháy tại rừng phòng hộ Pacsa mới cơ bản được dập tắt. “Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đã phân công cán bộ phối hợp với UBND xã Bình Dương tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng cháy là 20,86 hecta. Số cây bị cháy là keo lưỡi liềm được trồng theo Dự án Pacsa và đã bị gãy, ngã do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 và 2022. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra, làm rõ”, ông Vinh thông tin thêm.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.