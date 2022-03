Chạy đua đón khách quốc tế

Việc khôi phục du lịch, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế cần có sự chung tay hỗ trợ của các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn "luồng xanh" cho du lịch cất cánh do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, nêu quan điểm thời gian mở cửa du lịch Việt Nam hiện nay là không hề sớm.

Phù hợp với tình hình chung

Có thể thấy, các nước châu Âu đã mở cửa từ rất sớm. Họ chủ trương thực hiện chính sách thông thoáng, đi lại trong khối.

Sau đó không lâu, một số nước mở cửa cho khách du lịch ở ngoài khối, trên toàn thế giới chỉ với điều kiện tiêm chủng đầy đủ, có thẻ xanh Covid-19.

Nhiều đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á đã sớm gia nhập "đường đua" mở cửa từ nhiều tháng trước.

Thái Lan với với chủ trương “Test and Go”, khách chỉ cần xét nghiệm là có thể đi du lịch một cách tự do, không cần điều kiện ràng buộc.

Mới đây, Singapore mở hành lang du lịch cho khách quốc tế. Chương trình này đã đón xấp xỉ 500.000 người chỉ với yêu cầu khách đã tiêm vaccine, thực hiện xét nghiệm.

Philippines, Indonesia, Campuchia cũng đã tiến hành mở cửa du lịch.

Đoàn khách "hộ chiếu vaccine" gồm 204 người Hàn Quốc đến Phú Quốc ngày 20/11/2021. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thời điểm mở cửa của Việt Nam hiện nay là không hề sớm: "Chúng ta đã thực hiện thí điểm với điều kiện khắt khe, kiểm soát y tế chặt chẽ, cộng với việc chưa thực hiện chính sách mở lại visa. Kết quả, thời gian qua Việt Nam chỉ mới đón khoảng 9.000 khách, con số khiêm tốn khi đem so với gần 500.000 khách của Singapore".

Từ bài học thí điểm, có thể thấy đâu là nút thắt, rào cản ngăn khách đến Việt Nam. Ông Tuấn đề xuất các bộ, ngành chung tay với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ, kiến nghị để có phương án mở cửa an toàn, linh hoạt, tạo điều kiện thật sự thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai.

Tạo điều kiện đón khách

Để đạt mục tiêu khôi phục, Việt Nam cần tạo môi trường thuận lợi, không phân biệt giữa khách nội và khách ngoại. Hiện, số ca mắc Covid-19 đã hơn 4 triệu, chủ yếu từ trong nước. Do đó, chúng ta chỉ nên đặc biệt chú ý khi nào có chủng mới từ nước ngoài vào.

Đa số các đại biểu tham gia diễn đàn đồng tình với quan điểm miễn visa cho các vùng, thị trường trọng điểm mới để mở rộng hơn nữa lượng du khách. Việc cấp visa không nên hạn chế 15 ngày mà có thể mở rộng, lên đến 30 ngày. Việt Nam thân thiện và có nhiều cảnh đẹp, du khách có thể đến ở lâu, chi tiêu thêm.

Bà Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, cũng chỉ ra công tác tuyên truyền tới khách du lịch quốc tế cần nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, không chỉ về an ninh mà còn là an toàn dịch bệnh.

Hơn hết, ngành du lịch cần chuẩn bị kỹ, nâng cao chất lượng phục vụ để tạo ấn tượng tốt với du khách.

Một buổi tập yoga tại resort 5 sao ở Côn Đảo. Ảnh: Six Senses Con Dao.

Riêng mảng lưu trú, bà Khanh cho biết việc tuyển mới và đào tạo nhân lực là khâu quan trọng: "Thời gian vừa qua, tỷ lệ lao động nghỉ việc tương đối cao, có thời điểm lên đến 80%. Khi mở cửa, số lượng lao động quay lại làm việc thấp dẫn tình trạng phải làm việc luân phiên, đổi ca".

Các cơ sở lưu trú du lịch dừng hoạt động trong thời gian dài phải đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất để đi vào hoạt động. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, bà Khanh kiến nghị Nhà nước cần có chế độ hỗ trợ thiết thực về chính sách giảm giá điện, hỗ trợ tài chính tín dụng, cho vay lãi suất thấp.

Trước đó, trao đổi với Zing, nhiều đơn vị lữ hành, kinh doanh khu lưu trú cho biết đã sẵn sàng để đón khách trở lại. Đa số họ mong muốn sớm được minh bạch các thông tin, quy định, chính sách mới chuẩn bị tốt nhất.