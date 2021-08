Cháy cửa hàng tạp hóa, 5 người tử vong ở Bình Dương

Ngọn lửa bùng lên trong đêm nhấn chìm căn nhà bán tạp hóa ở tỉnh Bình Dương khiến 5 người tử vong.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại một cửa hàng tạp hóa khiến 5 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/8, tại một căn nhà bán hàng tạp hoá nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương), do ông Lê Đình Ánh (44 tuổi) làm chủ hộ.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hóa khiến 5 người tử vong. Ảnh: T.K.

Thời điểm lửa bùng phát, ông Ánh cùng vợ, 2 người con và một người cháu bị mắc kẹt bên trong. Người dân xung quanh hô hoán dập lửa và báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, phá cửa xông vào trong cứu các nạn nhân và đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, cả 5 nạn nhân đã tử vong.

Theo cảnh sát, diện tích căn nhà khoảng 120 m2 gồm, kết cấu một trệt, một gác lửng. Diện tích bị cháy khoảng 15 m2, chất cháy là hàng tạp hóa, chăn ga gối nệm, xe máy.