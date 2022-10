Cháy cửa hàng ngũ kim trong đêm

Trong đêm, cửa hàng ngũ kim ở phường Thuận An, TP Huế bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Lửa bùng phát ở cửa hàng bán ngũ kim. Ảnh: H.D.

Khoảng 22h ngày 18/10, trên đường đi tuần tra, Công an phường Thuận An (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) phát hiện tại cơ sở hàng ngũ kim Hữu Dũng số 33 Kinh Dương Vương do anh Trần Văn Kinh (51 tuổi, phường Thuận An) bốc cháy.

Lúc này, công an phường phối hợp với nhân viên cây xăng dùng bình chửa cháy để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: H.D.

Đến khoảng 23h30, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ việc không có thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Theo thống kê của chủ cửa hàng, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng . Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.