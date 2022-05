Cháy công ty may, 15 xe cứu hỏa được điều động dập lửa

Vụ cháy xảy ra tại Công ty may Woochang Việt Nam (Quảng Nam) với diện tích hàng nghìn m2. Cảnh sát huy động 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm người tham gia dập lửa.

Vụ cháy xảy ra lúc 13h ngày 25/5 tại Công ty may Woochang Việt Nam (Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Thời điểm này, công nhân tại xưởng may nhà máy phát hiện lửa bùng phát nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn và xung quanh có các vật dụng dễ cháy như vải nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.Đ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động thêm xe và cán bộ tham gia dập lửa. Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Vị trí xảy ra vụ cháy nằm cách xa khu dân cư nên không có khả năng lây lan nhà dân. Lực lượng CSGT cũng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh Quảng Nam huy động 15 xe chữa cháy và Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ. Các đơn vị của địa phương gồm dân phòng, công an xã đang tập trung chữa cháy, nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra và thông tin sau.