Cháy chùa Hạ, phát hiện một thi thể bên cạnh tờ di chúc

Tối 17/2, Công an huyện Kim Động cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra cùng ngày tại chùa Hạ, thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 17/2, Công an huyện Kim Động nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại chùa Hạ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã cử lực lượng đến hiện trường tham gia chữa cháy và phát hiện trên giường ngủ của anh Trương Nguyên Phúc (SN 1990, quê quán: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), là tu sĩ tại chùa Hạ, có một tử thi đã bị biến dạng do cháy, chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Công an huyện Kim Động đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết. Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường thì anh Trương Nguyên Phúc không có mặt tại chùa.

Cơ quan chức năng phát hiện một tờ giấy ghi tiêu đề “Đôi lời để lại” được cho là của anh Trương Nguyên Phúc, trong đó có nội dung nêu anh Phúc bị mắc nhiều bệnh, sức khỏe không được tốt và đã đăng ký hiến tạng, anh Phúc mượn ngọn lửa thế gian để về với cõi Phật.

Bên cạnh đó có một tờ di chúc với nội dung nhượng lại quyền sở hữu tài sản gồm: Một mảnh đất có diện tích 152,5 m2 tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho sư thầy Thích Diệu Hương (trụ trì chùa Tháp Am ở xã Đông Kết); một mảnh đất ruộng có diện tích 1,7 sào tại xã Đông Kết cho bà Trương Thị Hải (SN 1960, là mẹ đẻ của anh Trương Nguyên Phúc). Ngoài ra, anh Trương Nguyên Phúc có để lại số tiền 135 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kim Động đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.