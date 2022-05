Cháy bãi tạm giữ xe máy vi phạm ở Bình Dương

Vụ hỏa hoạn đã làm hơn 140 xe máy ở khu vực bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã kịp thời dập tắt đám cháy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm thuộc Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), và đang khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN.

Khoảng 10h30 ngày 22/5, vụ cháy xe máy xảy ra tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, thuộc địa bàn quản lý của Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dập tắt đám cháy trong 30 phút, tránh cháy lan sang các khu vực khác.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm hơn 140 chiếc xe máy ở khu vực bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.