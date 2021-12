Cháy bãi giữ xe, ai bồi thường?

Khi chủ xe đồng ý bàn giao phương tiện cho người trông giữ quản lý nên người trông xe có trách nhiệm bồi thường, trừ khi có thỏa thuận khác.

Khoảng 9h30 ngày 15/12, lửa bùng lên ở bãi giữ xe rộng khoảng 800 m2 tại số 302/3/4/44 đường Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân, TP.HCM. Sau hơn một giờ, người dân cùng lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song khiến nhiều xe máy, xe ba gác và ôtô tải bị thiêu rụi. Trong trường hợp này, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ các phương tiện bị thiệt hại?

TS Nguyễn Văn Hợi, Phó trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội

Trong vụ việc này, cơ quan công an trước hết cần điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn để xác định chủ thể bồi thường thiệt hại. Nếu kết quả điều tra cho thấy vụ cháy có dấu hiệu hình sự do ai đó gây ra, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra và giám định giá trị các phương tiện bị cháy, người gây ra hỏa hoạn sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các chủ xe. Nếu công an xác định người gây ra vụ việc mất năng lực hành vi dân sự (như tâm thần) thì người giám hộ sẽ phải làm thay việc bồi thường.

Lực lượng chức năng khống chế vụ hỏa hoạn. Ảnh: A.H.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định vụ cháy do chập điện hoặc một trong số phương tiện phát hỏa và gây cháy lan, việc bồi thường sẽ căn cứ Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo bộ luật này, xe máy, ôtô là nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ phương tiện là chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ này. Tuy nhiên, do phương tiện đang được gửi ở bãi giữ xe, điều này có nghĩa chủ sở hữu đã đồng ý bàn giao "nguồn nguy hiểm cao độ" cho người khác quản lý mà cụ thể là chủ bãi giữ xe.

Khi xảy ra hỏa hoạn, người quản lý có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Về mức bồi thường, các bên liên quan được tự thỏa thuận về cách thức và mức bồi thường thiệt hại. Họ có thể thống nhất với nhau để thuê một đơn vị độc lập giám định giá trị tài sản.

Trường hợp không tìm được tiếng nói chung, một trong các bên có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường.