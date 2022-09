Chạy án cho con gái thoát án tử, người phụ nữ bị lừa 4,1 tỷ đồng

Bỏ tiền để lo chạy án cho con gái thoát tử hình, bà C. bị nhóm của Bảo lừa 4,1 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, ngày 30/3/2019, Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1986, ở Tây Ninh) bị Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy tổng hợp.

Sau khi Phương bị bắt, bà Lương Thị C. (SN 1965, mẹ Phương) tìm người để giúp con gái được giảm án. Thông qua người quen, bà C. gặp Trạc Văn Bảo (SN 1989, ở Quảng Ninh) và được người này hứa giúp đỡ.

Bảo nói đã nhờ một luật sư ở Hà Nội có thể xin cho Phương nhận mức án 7-15 năm tù với chi phí luật sư là 300 triệu đồng và phí chạy án là 2,7 tỷ đồng .

Các bị cáo tại tòa.

Sau khi bà C. đã đồng ý, ngày 23/4/2019, Bảo dẫn bà đến gặp Đoàn Tùng Lâm (SN 1977, Trưởng văn phòng luật sư Giang Nam). Tại buổi gặp, biết Phương vận chuyển ma túy số lượng lớn, phải đối mặt với án tử hình nhưng Bảo và Lâm vẫn hứa hẹn sẽ bào chữa và chạy án để Phương chỉ phải chịu mức án 7-15 năm tù. Sau khi thống nhất, bà C. ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với chi phí luật sư là 300 triệu đồng.

Đến ngày 4/5/2019, Công an huyện Thanh Trì quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc này, luật sư Đoàn Tùng Lâm gửi thủ tục để đăng ký là luật sư bào chữa cho Phương.

Ngày 13/6/2019, bà C. chuyển cho luật sư 1 tỷ đồng để lo chạy án cho con. Khi bà C. ra Hà Nội, Lâm yêu cầu bà ký phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý để hợp thức hóa số tiền 1 tỷ đồng đã nhận.

Ngày 1/7/2019, VKSND huyện Thanh Trì quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Lâm gọi điện thoại yêu cầu bà C. giao thêm 400 triệu đồng để lo xin giảm án cho Phương. Khi bà C. hỏi han tình hình, Lâm nói đã lo bên CQĐT và VKS sớm khép hồ sơ để xét xử và tiếp tục yêu cầu bà C. đưa thêm 400 triệu đồng.

Khi vụ án của Phương có kết luận điều tra, Lâm chụp ảnh và yêu cầu bà C. chuyển khoản thêm 2,5 tỷ đồng . Lần này, Lâm nói chỉ xin được mức án chung thân, không chạy được mức án 7-15 năm tù như thỏa thuận ban đầu.

Thấy vậy, bà C. không đồng ý, yêu cầu hủy thỏa thuận và đòi lại tiền nhưng Lâm không trả. Thấy vậy, Bảo tiếp tục liên hệ và giới thiệu bà C. với Phạm Thanh Hải/

Hải đã báo giá chạy án là 2,5 tỷ đồng và hứa hẹn Phương chỉ bị xét xử 12-18 năm tù. Hải yêu cầu gia đình bà C. chuyển tiền vào tài khoản của người quen. Sau đó, nhờ người này chuyển tiếp 1,7 tỷ đồng cho Bùi Hoàng Long (SN 1989, ở Kiên Giang, là bạn bè xã hội của Hải) để lo chạy án.

Tháng 6/2020, Phương bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và bị tuyên phạt mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, gia đình bà C. và Bảo, Hải, Long gặp nhau. Tại đây, Long nói với mọi người việc Phương bị tuyên án tử hình là do thiếu tiền. Nếu đưa đủ đã được nhận mức án 20 năm tù. Sau đó, tất cả thống nhất Long vẫn tiếp tục lo chạy án, còn Phương làm thủ tục kháng cáo.

Ngày 24/6/2020, Long yêu cầu gia đình bà C. chuyển thêm 500 triệu đồng. Thời gian này, bà C. không có tiền để đưa. Đến cuối năm 2020, bà C. đã làm đơn tố cáo nhóm lừa đảo đến cơ quan công an.

Cáo buộc cho rằng Bảo và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 4,1 tỷ đồng của bà C. Trong đó, Bảo hưởng lợi 400 triệu đồng, Hải 800 triệu đồng, Lâm 1,2 tỷ đồng và Long 1,7 tỷ đồng . Trong giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo Lâm đã khắc phục, bồi thường cho bà C. 1,2 tỷ đồng .

Chiều 7/9, TAND Hà Nội tuyên phạt Bảo mức án 15 năm tù, Long 15 năm 9 tháng tù, Hải 13 năm và Lâm 6 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.