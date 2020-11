Cháy 8 căn nhà ở TP Châu Đốc

Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà vắng chủ rồi lan nhanh sang các hộ liền kề ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 24/11, ở xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo người dân địa phương, lửa bùng lên từ căn nhà vắng chủ được làm bằng vật liệu dễ cháy. Gió lớn khiến hỏa hoạn lan sang 7 căn nhà liền kề.

7 căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: A.Minh.

Sau khoảng 30 phút, cảnh sát đã dập tắt đám cháy.Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi 7 căn nhà và khiến 1 căn khác bị ảnh hưởng. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng .

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các hộ có nhà bị cháy.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cũng đến chỉ đạo công tác điều tra và hỗ trợ 350 triệu đồng từ Quỹ an sinh xã hội để giúp người dân xây lại nhà.