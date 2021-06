Cháy 7 kiốt trong chợ Long Mỹ

Một dãy kinh doanh trong khu nhà lồng B chợ Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang bị cháy, thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Khoảng 2h ngày 21/6, người dân sống xung quanh chợ thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) phát hiện lửa cháy rực tại một dãy kinh doanh của khu nhà lồng B nên tri hô và điện báo cảnh sát.

Hiện trường vụ cháy tại chợ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Nhật Tân.

Công an thị xã Long Mỹ đã dùng 3 máy chữa cháy tại chỗ cùng với lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Hậu Giang dập lửa. Đến 4h cùng ngày, lửa được khống chế nhưng có 3 quầy sạp và 7 kiốt kinh doanh hàng bách hóa, quần áo may sẵn bị thiệt hại.

Vụ cháy không gây thương vong, tổng thiệt hại tài sản ước gần một tỷ đồng. Công an tỉnh Hậu Giang đang khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân gây cháy.