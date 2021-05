Châu Tinh Trì sản xuất 'Tây du ký' bản hoạt hình

Bộ phim hoạt hình "The Monkey King" do Châu Tinh Trì sản xuất được phát hành vào đầu năm 2023.

Ngày 21/3, trang 163 đưa tin Netflix thông báo phát hành bộ phim hoạt hình, thể loại hành động hài, do Châu Tinh Trì sản xuất vào năm 2023. Tác phẩm có tên Tề Thiên Đại Thánh (The Monkey King), được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tây du ký.

Poster đầu tiên của phim hoạt hình The Monkey King do Châu Tinh Trì sản xuất.

Ngoài ra, vai trò đồng sản xuất còn có Chu Bội Linh của Over the Moon và Kendra Haaland từ How to Train Your Dragon 2, Hoa Mộc Lan. Đội ngũ lồng tiếng gồm Âu Dương Vạn Thành, Dương Bá Văn, Jolie Hoang-Rappaport.

Đây không phải lần đầu Châu Tinh Trì sản xuất các tác phẩm liên quan đến Tây du ký. Vua hài Hong Kong từng thành công với hai phần phim Đại thoại Tây Du (1995), Tây du ký mối tình ngoại truyện 1: Hàng ma thiên (2013) và Tây du ký mối tình ngoại truyện 2 (2017).

Các tác phẩm này có doanh thu cao lên tới hàng tỷ NDT tuy nhiên nội dung vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong Đại thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không có mối tình khắc cốt ghi tâm với Tử Hà tiên tử. Trong Tây du ký mối tình ngoại truyện 1, Tôn Ngộ Không đóng nhân vật phản diện, gian ác cùng cực. Sang phần 2, sư phụ có võ và thường xuyên tấu hài.

Châu Tinh Trì cũng là người rất tâm huyết với chủ đề Tây du ký.

Vua hài Hong Kong có lượng khán giả trung thành đông đảo. Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật quá quen thuộc trên màn ảnh. Song, nhiều người vẫn mong chờ vì cách làm phim, tư duy của Châu Tinh Trì luôn khác biệt.