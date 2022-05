Cháu nội tỷ phú Anh là hoàng tử mang 2 dòng máu hoàng gia

Mặc dù là thành viên hoàng gia của Hy Lạp và Đan Mạch, anh được sinh ra ở New York (Mỹ), sau đó chuyển đến Anh một thời gian cùng gia đình để sống gần với ông bà. Hiện anh đang sinh sống cùng gia đình ở Mỹ. Tháng 6/2020, anh tốt nghiệp cấp 3 từ trường tư thục Dwight (New York, Mỹ) và trở thành sinh viên Đại học New York vào tháng 8 cùng năm.