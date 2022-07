Châu Kiệt Luân thống lĩnh làng nhạc Hoa ngữ trong ngày trở lại

Nam ca sĩ là tâm điểm trong ngày 6/7 khi ra mắt album mới. MV "Greatest Works of Art" của anh được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Sina đưa tin Châu Kiệt Luân phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất). Chỉ sau một tiếng ra mắt, MV có hơn 20 triệu lượt xem. Từ khóa về Châu Kiệt Luân và bài hát mới của nam ca sĩ chiếm lĩnh 10 vị trí thảo luận hot nhất Internet.

Truyền thông đánh giá màn tái xuất chứng minh đẳng cấp bất bại theo thời gian của Châu Kiệt Luân. Anh càn quét và bá chiếm các nền tảng kỹ thuật số trong ngày 6/7.

Hình ảnh của Châu Kiệt Luân trong MV Greatest Works of Art. Ảnh: Sina.

Trong Greatest Works of Art , Châu Kiệt Luân hóa thân thành nhà du hành thời gian, xuyên không về những năm 1920 để gặp gỡ các nghệ sĩ danh tiếng. Ca khúc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Rap, Pop, Hip-hop và âm nhạc cổ điển.

Lời bài hát và nội dung MV chứa đựng nhiều chi tiết bày tỏ lòng tôn kính của Châu Kiệt Luân với các bậc thầy nghệ thuật như họa sĩ René Magritte, Salvador Dali, Henri Matisse, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Thường Ngọc hay nhà thơ Từ Chí Ma.

Sản phẩm mang âm hưởng nghệ thuật đương đại của Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ được đánh giá cao. Trong MV, Châu Kiệt Luân thể hiện kỹ năng chơi đàn piano điêu luyện và rap. Ngoài ra, Greatest Works of Art còn có sự tham gia của Lang Lang - hoàng tử piano Trung Quốc.

Greatest Works of Art là album đánh dấu sự trở lại của Châu Kiệt Luân sau 6 năm. Album gần nhất anh phát hành là vào năm 2016 với tên gọi Jay Chou's Bedtime Stories. Những năm sau đó, nam ca sĩ chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.

Nhạc sĩ Phương Văn Sơn, cộng sự của Châu Kiệt Luân, cho biết nam ca sĩ nhiều khả năng sẽ ra mắt 2 album trong năm 2022. Hơn một nửa số bài hát được chính Châu Kiệt Luân sáng tác và hòa âm phối khí.