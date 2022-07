Châu Kiệt Luân bị chỉ trích

Châu Kiệt Luân phát hành album mới nhận được sự mong chờ của khán giả. Nhưng sau đó, nam ca sĩ bị chỉ trích bòn tiền người hâm mộ.

Ngày 11/7, trang 163 đưa tin Châu Kiệt Luân đang hứng chịu làn sóng chỉ trích của người hâm mộ, sau khi phát hành album Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất).

Theo đó, album có tổng cộng 12 bài, nhưng chỉ có 6 bài hát mới, 6 bài cũ từng được phát hành nhiều năm như Không yêu thì thôi, Đợi em tan học, Mojito.

Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng Châu Kiệt Luân lợi dụng tình cảm của fan để kiếm tiền, album không đáp ứng kỳ vọng. Thậm chí, có người cho rằng Châu Kiệt Luân đang làm theo một số ca sĩ trẻ, bòn tiền của fan trong mọi hoàn cảnh.

Những tranh cãi nổ ra khiến Châu Kiệt Luân phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ cũng xóa một số bài đăng của mình.

Sau đó, biên đạo múa, ca sĩ Mạch Chưng Vĩ đã đứng ra bảo vệ Châu Kiệt Luân.

"Tôi nghĩ chuyện album có các bài hát cũ là bình thường. Trước đó, một số ca khúc được phát hành dưới dạng online, còn hiện tại nó được đưa vào album vật lý (album cứng). Mọi người cũng có thể hiểu các bài hát trong album được phát hành dần, do đó, khi bài hát đầu tiên được ra mắt là giai đoạn quảng bá cho album đó (era) đã bắt đầu. Thực tế, mọi người thường nghe nhạc trực tuyến, album vật lý mang tính chất kỷ niệm, sưu tầm nhiều hơn", Mạch Chưng Vĩ chia sẻ.

Châu Kiệt Luân bị chê khi bán bài hát cũ trong album mới.

Theo Sina, Greatest Works of Art đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của Châu Kiệt Luân. Kể từ sau Jay Chou's Bedtime Stories, anh đã không phát hành album mới suốt 6 năm. Những năm gần đây, ngôi sao xứ Đài chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.

Theo Sina, sau 3 giờ đăng tải, MV của Châu Kiệt Luân đạt hơn 100 triệu lượt xem. Thành tích tiêu thụ sản phẩm mới được đánh giá là minh chứng cho đẳng cấp của nam ca sĩ kỳ cựu. Tính đến 15h ngày 6/7, lượng đặt mua trước album Greatest Works of Art của Châu Kiệt Luân là hơn 7 triệu bản.

Từ khóa về Châu Kiệt Luân và bài hát mới của nam ca sĩ chiếm lĩnh hơn 20 vị trí thảo luận hot nhất Internet.