Châu Hải My đáp trả khi bị hỏi không có con

Châu Hải My thường xuyên giao lưu với người hâm mộ thông qua các buổi trò chuyện trên mạng. Nữ diễn viên tỏ thái độ khó chịu khi bị hỏi về đời tư.

Ngày 3/7, trang 163 đưa tin nữ diễn viên Châu Hải My hiện tại sống ở Bắc Kinh. Cô tận hưởng cuộc sống thanh nhàn, độc thân, chăm sóc vài chú cún cưng.

Cuộc sống một mình không làm Châu Hải My nhàm chán. Minh tinh thường lên mạng trò chuyện với người hâm mộ. Tuy nhiên, chuyện đời tư của Châu Hải My vẫn được quan tâm. Một số người thắc mắc nữ diễn viên giàu có, xinh đẹp, tại sao không sinh con để có người chăm sóc, thậm chí nghi ngờ Châu Hải My không thể sinh con.

Châu Hải My nói: "Nhà tôi cũng không có vương vị để phải kế thừa", "Chuyện này có liên quan gì đến bạn đâu?".

Theo 163, nữ diễn viên 56 tuổi cho biết thỉnh thoảng cô cũng nhận được câu hỏi: "Sống một mình có cô độc hay không, có suy nghĩ đến việc tìm một người bầu bạn?". Nữ diễn viên thể hiện quan điểm: "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân".

Châu Hải My sở hữu khối tài sản hơn 70 triệu USD .

Năm 2020, khi tham gia một chương trình giải trí, Châu Hải My nhận được vô số những câu hỏi vì sao chưa tái hôn ở tuổi ngoài 50 từ người hâm mộ. Liên tục bị hỏi về vấn đề cá nhân, người đẹp Hong Kong không giấu được vẻ khó chịu.

"Không kết hôn thì làm sao? Không kết hôn sẽ chết hay sao vậy? Tôi không kết hôn vẫn sống vui vẻ đấy thôi", Châu Hải My thể hiện sự tức giận.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Không có câu trả lời tiêu chuẩn nào cho hạnh phúc, có nhiều cách để được hạnh phúc. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất". Nữ diễn viên cho biết quan trọng nhất là tự quý trọng bản thân.

Hiện tại, Châu Hải My sống tại biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Nữ diễn viên thường quay video cuộc sống hàng ngày khi cô chăm sóc hoa, làm vườn để giao lưu với người hâm mộ. Trong vườn của Châu Hải My có đủ các loại cà chua, súp lơ xanh, rau cải, rau thơm... Nữ diễn viên trồng nhiều hoa hồng leo, cẩm tú cầu. Cô còn học làm bánh. Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long ký cho biết cô hài lòng với cuộc sống độc thân.

Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng một thời. Cô từng được ca tụng là “nữ thần sắc đẹp” trong suốt những năm 1990 với vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm. Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên có thể kể đến Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành…

Về đời tư, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với bạn trai kém tuổi Lữ Lương Vỹ, mỹ nhân Hong Kong chọn cuộc sống độc thân.