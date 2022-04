Châu Bùi lăng xê trang sức ngọc trai trong lần đầu làm nhà thiết kế

Đây là lần đầu tiên Châu Bùi thử sức với vai trò lên ý tưởng cùng đội ngũ sáng tạo, thiết kế của thương hiệu Style by PNJ để cho ra đời BST đặc biệt này.

Ghi dấu ấn với gout thời trang ấn tượng, Châu Bùi khiến người hâm mộ bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực thiết kế. Ngay ở buổi họp báo công bố BST, Châu Bùi nhận về loạt câu hỏi xoay quanh bước đi lần này.

Đáp lại những câu hỏi về sự nghi ngờ mặc đẹp chưa chắc đã thiết kế đẹp, Châu Bùi cho biết cô khá thoải mái khi đón nhận những ý kiến về BST trang sức do mình đồng sáng tạo. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh những thiết kế ngọc trai trong BST Style x Chou Chou được “tái sinh” với kiểu dáng trẻ trung và độc đáo. “Đẹp, xấu có thể tùy mắt người nhìn, nhưng Châu tin rằng những thiết kế ngọc trai mới mẻ này chắc chắn sẽ là món trang sức hợp gout giới trẻ”, Châu Bùi chia sẻ.

BST Style x Chou Chou ra đời dựa trên sự kết hợp linh hoạt giữa ngọc trai trắng và ngọc trai đen, với đa dạng chất liệu (vàng, bạc, hợp kim cao cấp) cùng nhiều loại màu xi khác nhau tạo nên các thiết kế phá cách, thời thượng cho từng mẫu bông đeo vành tai, choker đeo sát cổ hay phụ kiện đeo bàn tay độc đáo…

Đặc biệt, BST này sử dụng thêm chất liệu Mother of pearl được cắt mài tinh xảo, cùng các chi tiết xi đen trên những thiết kế to bản tạo sự cá tính, năng động cho phong cách Edgy & Active. Ngọc trai với fancy shape cùng các chi tiết xâu chuỗi ngọc trai tạo nét nữ tính hay quyến rũ cho phong cách Feminine & Sexy.

Điều cả thương hiệu Style by PNJ và Châu Bùi gửi gắm trong BST lần này là thông điệp “Sức sáng tạo của thế hệ trẻ là vô tận”, có thể ”tái sinh” những điều “xưa cũ” thành các thiết kế thời thượng, trẻ trung. Style by PNJ không đơn thuần là một thương hiệu trang sức, phụ kiện, mà còn trở thành nguồn cảm hứng về phong cách, sự thể hiện tính cách của mỗi người.

Style by PNJ là thương hiệu trang sức và phụ kiện khác biệt cả về phong cách lẫn khuynh hướng thời trang. Style by PNJ không chỉ khác so với các nhãn hiệu hiện có của PNJ, mà còn khác biệt so với các dòng sản phẩm của các thương hiệu khác hiện diện trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các thiết kế của Style by PNJ đều là những sáng tạo mới, được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến. Mỗi bộ sưu tập luôn ngập tràn hơi thở đương đại, phản ánh đa dạng lối sống, phong cách của nhiều nhóm đối tượng khách hàng.

