Châu Âu căng mình đón đợt nắng nóng kỷ lục

Pháp, Tây Ban Nha cùng nhiều nơi khác tại châu Âu được cho là đang bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong những ngày cuối tuần.

Thời tiết ngày 18/6 dự kiến chứng kiến đợt nắng nóng cao điểm vào tháng 6. Đây là điều các nhà khoa học cảnh báo từ trước, rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra sớm hơn bình thường do biến đổi khí hậu, theo AFP.

Nhiệt độ sẽ giảm nhẹ vào ngày 19/6 với dự báo có những cơn dông ở các vùng của Pháp và các nơi khác ở châu Âu.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp Meteo France cho biết 11 khu vực trong nước ghi nhận nhiệt độ kỷ lục vào ngày 17/6, và có thể vượt mức 42 độ C ở một vài nơi vào ngày 18/6.

Với nhiều người tại Pháp, đợt nắng nóng lần này khiến họ nhớ lại thảm kịch năm 2003, khi khoảng 15.000 chết liên quan tới nắng nóng.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, cháy rừng thiêu rụi gần 9.000 ha đất ở vùng Sierra de la Culebra, miền Tây Bắc ngày 17/6, khiến khoảng 200 người phải rời nhà cửa.

Ngoài ra, hơn 3.000 người phải sơ tán khỏi công viên Puy du Fou ở miền Trung Tây Ban Nha do đám cháy lớn gần đó.

Các nhân viên cứu hỏa đang ra sức dập lửa ở một số khu vực khác, bao gồm rừng cây ở Catalonia, nơi cái nóng đã khiến tình hình cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ca ngợi những người lính cứu hỏa là "những người đã liều mạng ở tuyến đầu của đám cháy" vào ngày 17/6, cũng là Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán. Nhiệt độ đã trên 35 độ C vào ngày 17/6 ở hầu hết vùng trên cả nước

Bệnh viện hoạt động hết công suất

Hơn một nửa số tỉnh tại Pháp ghi nhận mức báo động nhiệt cao vào chiều 17/6.

“Các bệnh viện đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu”, Bộ trưởng Y tế Pháp Brigitte Bourguignon cho biết.

Người dân đến đài phun nước Trocadero trước tháp Eiffel để giải nhiệt năm 2019. Ảnh: Reuters.

Học sinh được yêu cầu ở nhà tại những tỉnh ghi nhận mức “báo động đỏ”, và Bộ Y tế Pháp cũng đã mở đường dây nóng liên lạc đặc biệt về tình hình nắng nóng.

Hội Chữ thập Đỏ cũng tổ chức phân phát nước uống cho cộng đồng người vô gia cư ở Toulouse, nơi nhiệt độ dự kiến ​​tăng lên 38 độ C vào ngày 18/6.

“Số người chết trên đường phố vào mùa hè nhiều hơn so với mùa đông”, một tình nguyện viên tên Hugues Juglair cho biết.

Trong khi đó, nhà khí hậu học Matthieu Sorel tại Meteo France cho biết đây là đợt nắng nóng đến sớm nhất từng được ghi nhận ở Pháp kể từ năm 1947.

Ông cho rằng thời tiết hiện nay là “dấu hiệu của biến đổi khí hậu”, khi nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Một số thị trấn ở miền Bắc Italy như vùng Lombardy có thể ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán kỷ lục đe dọa mùa màng.

Tại Anh, các nhà khí tượng học cho biết nước này đã ghi nhận ngày 17/6 là ngày nóng nhất trong năm, với nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C vào đầu giờ chiều. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Anh phá kỷ lục về nhiệt độ, với trước đó là 28 độ C vào ngày 15/6 và 29,5 độ C trong ngày 16/6.

Biến đổi khí hậu

Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ cao kỷ lục ở một vài quốc gia châu Âu là do tình hình biến đổi khí hậu đáng lo ngại hiện nay.

“Do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng đã đến sớm hơn”, Clare Nullis, phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Geneva, cho biết.

Bà Nullis nói thêm đây là viễn cảnh được báo trước nếu lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng và đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Pháp đã có các biện pháp đặc biệt để chăm sóc những người già tại nhà, với nhiều người vẫn còn ám ảnh về đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003, khiến khoảng 15.000 người chết tại Pháp trong tổng số hơn 20.000 người chết tại châu Âu, theo dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Vương quốc Anh.

Lính cứu hỏa Tây Ban Nha đang cố dập tắt đám cháy tại Navarra. Ảnh: Europa Press.

Tại tỉnh Gironde, các nhà chức trách cho biết các sự kiện ngoài trời hoặc tại những nơi không có máy lạnh sẽ bị cấm tổ chức từ ngày 17/6.

Một số khu vực, bao gồm thủ đô Paris, cũng giới hạn tốc độ của phương tiện, nhằm giảm nồng độ khí thải có hại trong nhiệt độ cao.

Cảnh sát trưởng Paris Didier Lallement cho biết chỉ những phương tiện ít gây ô nhiễm mới được phép di chuyển ở thủ đô vào ngày 17/6 do tình hình ô nhiễm bụi mịn.