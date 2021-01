Châu Âu bùng nổ xe điện, Trung Quốc không còn dẫn đầu

Hầu hết quốc gia có doanh số xe điện năm 2020 tăng trưởng dương, trong khi doanh số tổng ngành công nghiệp ôtô đều bị giảm so với năm 2019.

Năm 2020 được xem là một năm đầy thành công của thị trường ôtô điện trên thế giới, tổng số lượng phương tiện 4 bánh dùng năng lượng điện được bán ra đạt 3,24 triệu chiếc. So với năm 2019, doanh số xe điện trên toàn cầu đạt mức tăng trưởng 43%.

Bùng nổ xe điện tại châu Âu

Dưới tác động của dịch Covid-19, thị trường xe điện đã có sự thay đổi lớn khi doanh số bán xe tại châu Âu vượt qua Trung Quốc. Doanh số xe điện tại các quốc gia Nhật Bản, Canada và Australia đều giảm trong năm 2020. Trong khi doanh số xe điện lại tăng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Israel, UAE và Hồng Kông.

Doanh số xe điện tại một vài khu vực năm 2019 và 2020. Nguồn: EV-Volumes.

Theo European Automotive Manufactures Associaton (ACEA), tổng ôtô được đăng ký mới tại châu Âu trong năm 2020 đạt mức 9,9 triệu chiếc. So với năm 2019, thị trường này đã giảm 23,7% do tác động của dịch Covid-19.

Dù tổng doanh số ôtô được bán ra tại châu Âu năm 2020 giảm hơn 20% so với 2019, doanh số xe điện lại tăng thêm 137%, đạt 1,395 triệu phương tiện. Để có được con số này, các quốc gia ở châu Âu đã tạo ra các chương trình khuyến khích người dân sử dụng xe điện như quỹ phục hồi xanh hay nhiệm vụ 95 g CO2, các hãng xe cũng giới thiệu nhiều mẫu ôtô điện hấp dẫn hơn.

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, doanh số xe điện ở châu Âu vượt doanh số xe điện sử dụng năng lượng mới (NEV) ở Trung Quốc. Thị trường xe điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) của châu Âu tăng từ 3,3% trong năm 2019 lên 10,2% trong năm 2020. Trong khi đó mức tăng trưởng NEV chỉ tăng từ 5,1% lên 5,5%.

Doanh số xe điện tại châu Âu năm 2020 tăng thêm 137% so với năm 2019. Ảnh: InsideEVs.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng lớn nhất

Tại Trung Quốc, mức tăng trưởng trong năm 2020 của thị trường xe điện là 12%, đạt mức 1,337 triệu chiếc. So với năm 2019, tổng doanh số xe điện được bán ra tại quốc gia này tăng thêm 141.000 phương tiện.

China Association of Automobile Manufactures công bố tổng doanh số xe được bán tại Trung Quốc trong năm 2020 là 25,3 triệu chiếc, giảm 4% so với năm 2019. Có thể thấy thị phần xe điện tại Trung Quốc hiện vẫn chiếm một phần rất nhỏ so với tổng doanh số xe được bán ra, chỉ khoảng 5,34%.

Tesla chiếm 62% doanh số PHEV và 79% doanh số BEV tại Mỹ. Nguồn: Tesla.

Đối với thị trường Mỹ, sự xuất hiện của mẫu xe Tesla Model Y giúp tăng thêm 4% doanh số xe điện, đạt 328.000 chiếc. Dù mức tăng trưởng thấp, doanh số xe điện tại Mỹ vẫn tốt hơn mức tăng trưởng âm 15% so với năm 2019 của toàn thị trường ôtô ở quốc gia này trong năm 2020 (khoảng 14,5 triệu chiếc).

Tesla là thương hiệu "nắm trùm" ngành công nghiệp xe điện ở Mỹ, chiếm 79% doanh số xe BEV.

Nhật Bản được xem là đại diện của 3 quốc gia có doanh số xe điện giảm trong năm 2020. Kết thúc năm 2020, doanh số xe điện tại Nhật đạt 31.000 chiếc, trong khi con số này vào năm 2019 là 43.000 chiếc. Mức giảm này tương đương 28%.

Tương tự nhiều quốc gia khác, dịch Covid-19 đã khiến cho tổng doanh số ôtô của Nhật Bản năm 2020 giảm 11,6% so với 2019, đạt mức 5,2 triệu chiếc. Tính đến hết tháng 5/2020, doanh số xe điện chỉ chiếm 0,7% tổng doanh số xe được bán ra tại quốc gia này.

Nissan Leaf là mẫu xe điện có doanh số tốt nhất tại Nhật Bản. Nguồn: The Driven.

Đối với các thị trường xe điện nhỏ khác trên toàn cầu, tổng doanh số xe điện được bán ra trong năm 2020 đạt mức 149.000 chiếc, tăng 24% so với năm 2019. Đây là một tín hiệu khả quan đối với xe điện khi tổng doanh số phương tiện được bán ra trong năm 2020 giảm 19%.

Dự kiến trong năm 2021, thị trường xe điện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa với sự tham gia của nhiều thương hiệu khác. VinFast đã giới thiệu 3 mẫu SUV thuần điện là VF31, VF32 và VF33. Nếu đúng kế hoạch, người dùng Việt sẽ được trải nghiệm những mẫu xe VinFast này từ tháng 2/2022.