Châu Á có 2 thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới

Thống kê cho thấy Phuket (Thái Lan) là thành phố xa xỉ thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Paris (Pháp).

Tờ Money (Anh) đã đưa ra danh sách 20 thành phố xa xỉ nhất thế giới. Xếp hạng dựa trên tiêu chí phân tích số lượng các địa điểm cao cấp trong thành phố (khách sạn 5 sao, thương hiệu xa xỉ, nhà hàng sang trọng) trên tổng diện tích thành phố.

Có 2 đại diện của châu Á trong top 10 là Phuket (Thái Lan) - xếp thứ 2 và New Delhi (Ấn Độ) - xếp thứ 9. Theo Travel and Leisure, thứ hạng cao của Phuket đến từ việc thành phố này có 48 nhà hàng được trao sao Michelin trong diện tích chỉ 12 km2. Theo khảo sát của Money, Phuket sở hữu trung bình 5,33 địa điểm xa xỉ trên mỗi km2. Thành phố New Delhi với diện tích 42,7 km2 sở hữu mật độ điểm đến đắt đỏ là 1,64/km2

Hôm 1/10, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã thông báo chương trình "hộp cát" Phuket đã được mở rộng với khoảng 80 quốc gia đủ điều kiện. Điều này có nghĩa Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đến với thành phố này.

Phuket xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng thành phố xa xỉ. Ảnh: TripAdvisor.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Paris. "Số lượng các địa điểm sang trọng ở Paris vượt trội với bất kỳ quy mô thành phố nào", tờ Travel and Leisure bình luận.

Tại đây, du khách có thể tìm thấy 427 nhà hàng Michelin, 108 cửa hàng thiết kế riêng và 95 khách sạn 5 sao. Biệt danh "kinh đô ánh sáng" cũng biến Paris trở thành nơi lý tưởng cho bất kỳ kỷ nghỉ xa hoa nào. Ngoài ra, đây cũng là thành phố có nhiều cửa hàng Cartier (24) và nhà hàng được chứng nhận Michelin hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Brussels (Bỉ) đứng ở vị trí thứ 3 với 11 điểm sang trọng/km2. Geneva (Thụy Sỹ), nơi được xem là thủ đô đồng hồ và quần vợt, xếp thứ 4 với 9 điểm sang trọng/km2. Thành phố cuối cùng trong top 5 cũng là điểm đến ở Pháp: Cannes - quê hương của liên hoan phim thu hút những tên tuổi đình đám nhất thế giới.