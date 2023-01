ChatGPT vượt qua kỳ thi của trường luật Mỹ nhưng với điểm số tệ

ChatGPT chỉ đạt điểm C+. trong kỳ thi. Ảnh: Engadget.

Kể từ khi xuất hiện vào cuối tháng 11/2022, ChatGPT đã được sử dụng để tạo ra các bài luận, câu chuyện, lời bài hát, thậm chí là các bài báo tóm tắt nghiên cứu. Một số CEO cũng sử dụng nó để viết email hoặc làm công việc kế toán.

Dù thu hút sự chú ý của người dùng, ChatGPT cũng làm dấy lên lo ngại, bao gồm tính không chính xác, khả năng duy trì thành kiến ​​và truyền bá thông tin sai lệch, theo CNA.

Straits Times cho biết GS Jonathan Choi thuộc trường Luật, Đại học Minnesota (Mỹ), đã tiến hành cho ChatGPT làm bài kiểm tra 4 khóa học tương tự các sinh viên, bao gồm 95 câu hỏi trắc nghiệm và 12 câu hỏi tự luận, nhằm kiểm tra cách ChatGPT tạo ra câu trả lời. Kết quả, ChatGPT chỉ đạt điểm C+.

Đây là số điểm đủ để vượt qua 4 khóa học nhưng chỉ đứng gần cuối lớp trong đa số môn và sai sót hầu hết câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến toán học.

"Khi viết các bài luận, ChatGPT thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các quy tắc pháp lý cơ bản, đồng thời có kết cấu và bố cục rõ ràng. Tuy nhiên, ChatGPT gặp khó khăn trong việc phát hiện ra các vấn đề khi được đưa ra lời nhắc nhở - một kỹ năng cốt lõi trong các kỳ thi ở trường luật", GS Choi và đồng tác giả, viết trong một bài báo.

Trước đó, các quan chức ở New York và các khu vực pháp lý khác đã cấm sử dụng ChatGPT trong trường học, nhưng GS Choi cho rằng nó có thể là một trợ lý giảng dạy có giá trị.

“Nhìn chung, ChatGPT không phải là một sinh viên luật giỏi khi làm việc một mình. Chúng tôi hy vọng vào việc nó cộng tác với con người, các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT sẽ hữu ích cho các sinh viên luật khi tham gia các kỳ thi và các luật sư hành nghề", GS Choi viết trên Twitter.

Để loại bỏ khả năng gian lận, GS Choi cho biết 2/3 điểm đáng ngờ đã phát hiện ra bài làm do AI viết.

“Người chấm điểm có linh cảm, và linh cảm của họ đúng, vì ChatGPT có ngữ pháp hoàn hảo và hơi lặp lại”, GS Choi viết.

