ChatGPT khiến cả lớp bị giữ bằng tốt nghiệp

Sinh viên năm cuối của Đại học Texas A&M tạm thời bị giữ lại bằng tốt nghiệp khi giảng viên nghi ngờ họ viết bài luận bằng ChatGPT.

Cả lớp bị giữ bằng tốt nghiệp vì giảng viên nghi họ dùng ChatGPT để viết bài luận cuối khóa. Ảnh: 123RF.

Theo Rolling Stone, một giảng viên tại Đại học Texas A&M dùng ChatGPT để kiểm tra sinh viên có sử dụng công cụ này trong bài luận cuối kỳ hay không. Chatbot của OpenAI tuyên bố bài của cả lớp có vẻ giống với nội dung do AI tạo ra, do vậy cả lớp bị đánh điểm thấp nhất.

Để đáp trả, một thành viên trên diễn đàn Reddit đã dùng ChatGPT để kiểm tra luận án tiến sĩ của giảng viên. Câu trả lời nhận được là "văn bản chứa một số đặc điểm phù hợp với nội dung do AI tạo ra".

Trường đại học sau đó phản hồi chính thức rằng sự việc đã được xử lý ổn thỏa, nhưng câu chuyện cũng cho thấy mọi người nên hiểu rõ về cách thức hoạt động của các chatbot AI trước khi tin vào kết quả.

Dùng ChatGPT sai cách

"Tôi sao chép và dán câu trả lời của các bạn vào ChatGPT và nó sẽ cho tôi biết liệu chương trình có tạo ra nội dung hay không", tiến sĩ Jared Mumm, giảng viên dạy cưỡi ngựa và nông nghiệp, viết trong email gửi sinh viên hôm 15/5.

Ông giải thích rằng cả lớp sẽ nhận điểm "X" cho toàn khóa học, đồng thời giao thêm bài tập kiểm tra để bù lại. Việc này có thể khiến nhiều sinh viên không thể tốt nghiệp đúng thời hạn.

Tuy nhiên, Rolling Stone nhận định giảng viên đã sử dụng công cụ sai. Đó không phải là cách ChatGPT hoạt động.

Trên thực tế, có loại phần mềm dùng để kiểm tra một văn bản nhất định có viết bởi chatbot hay không, nhưng đó không phải là ChatGPT – một công cụ mang tiếng xấu về việc phát tán thông tin sai lệch, ngụy tạo.

Dùng ChatGPT để kiểm tra bài luận có thể dẫn đến kết quả sai lệch. Ảnh: Alamy.

Sau khi sự việc lan truyền mạnh mẽ trên cộng đồng Reddit, Rolling Stone liên lạc với DearKick, người đăng bài, tự nhận là chồng sắp cưới của một sinh viên trong lớp do tiến sĩ Mumm giảng dạy.

DearKick cho biết bạn đời của mình chưa từng biết về ChatGPT và tỏ ra bối rối trước quyết định của giảng viên. Sinh viên này đã liên hệ với ban giám hiệu trường để trình bày sự việc. Ngoài ra, dường như tiến sĩ Jared Mumm cũng đánh trượt một số lớp khác theo cách tương tự.

Trớ trêu hơn, một người dùng Reddit khác thử dùng ChatGPT để kiểm tra luận án của tiến sĩ Mumm. Nó tuyên bố giảng viên đã sử dụng AI để viết luận án vào năm 2021, trước cả thời điểm OpenAI ra mắt công cụ này.

Sinh viên vẫn bị "giam bằng"

Trao đổi với PC Magazine, DearKick cho biết: "Tình huống đang xảy ra với hôn phu của tôi và 14 bạn cùng lớp. Cô ấy rất buồn sau khi tốt nghiệp nhưng vẫn bị giữ bằng. Cô ấy rất khó chịu vì chưa bao giờ nghe nói về ChatGPT".

Trong khi đó, Đại học Texas A&M phủ nhận việc giảng viên chỉ dựa vào câu trả lời của ChatGPT để đánh rớt cả lớp. "Không có sinh viên nào trượt hoặc bị cấm tốt nghiệp vì vấn đề này", đơn vị này khẳng định.

Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp của sinh viên vẫn bị giữ khi tiến sĩ Mumm làm việc với họ "để xác định liệu họ có dùng AI để làm bài tập, nếu có thì ở mức độ nào".

Bạn đời của DearKick vẫn phải chờ nhận bằng tốt nghiệp dù chưa bao giờ sử dụng ChatGPT. "Một sinh viên được minh oan thông qua việc sử dụng dấu thời gian trong Google Docs", DearKick cho biết. Ngoài ra, ít nhất 2 sinh viên thừa nhận có dùng ChatGPT. Điều này khiến tình hình phức tạp hơn với những người không gian lận bằng hình thức này.

Đến 17/5, Đại học Texas A&M ra thông cáo chính thức về vụ việc. "Hiện tại, một số sinh viên đã được minh oan và chấm điểm, trong khi một người thừa nhận sử dụng ChatGPT trong khóa học. Một số sinh viên khác chọn hoàn thành một bài tập mới".

Ngoài ra, nhà trường tuyên bố sẽ nỗ lực phát triển các quy định nhằm giải quyết "việc sử dụng hoặc lạm dụng" công nghệ AI trong sinh viên.