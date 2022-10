Chatbot Zalo công an Bến Cát giải đáp 134.000 tin nhắn sau 6 tháng

Vận hành từ tháng 4, sau nửa năm hoạt động, trang Zalo "Công an thị xã Bến Cát" có hơn 11.500 lượt quan tâm, đăng tải 86 bài biết, đạt gần 240.000 lượt tương tác.

Trong 6 tháng đưa vào hoạt động, bên cạnh hàng trăm nghìn lượt tương tác, chatbot Zalo Công an thị xã Bến Cát cũng trả lời hơn 134.000 lượt tin nhắn của người dân hỏi về thủ tục hành chính (TTHC), tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật...

Tiếp tục nhân rộng mô hình Zalo An ninh tại 9 xã, phường

Ông Trần Trung Hải, cán bộ đội Tổng hợp, công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), nhận định sử dụng Zalo là cách thức đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Do đó, đơn vị đã khai thác triệt để các tính năng trên Zalo vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động người dân trong phòng, chống tội phạm.

“Khi có thắc mắc hay phản ánh, người dân có thể nhắn tin, gọi điện, gửi tin video qua Zalo cho chúng tôi. Theo thống kê, chatbot của trang Zalo đã giải đáp gần 134.000 lượt tin nhắn hỏi về TTHC, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật cũng như góp ý xây dựng lực lượng công an thị xã”, ông Trần Trung Hải cho biết.

Quản trị trang Zalo Công an Thị xã Bến Cát kiểm tra các tin báo từ người dân gửi đến. Ảnh: Công an Thị xã Bến Cát.

Từ những thông tin người dân cung cấp qua Zalo, công an thị xã xử lý 8 vụ việc liên quan đến tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, cưỡng đoại tài sản, đánh bạc, giả con dấu - tài liệu, đua xe trái phép...

Đặc biệt, từ những bài viết kêu gọi đối tượng truy nã đầu thú được đăng trên Zalo OA, công an thị xã đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã và 5 đối tượng ra đầu thú.

“Người dân có bất kỳ kiến nghị, tâm tư đều có nơi giãi bày nhanh chóng với thay vì phải tìm gặp trực tiếp như trước đây. Nhờ có Zalo an ninh, tình hình ANTT trên địa bàn cũng giảm rõ rệt nên tôi và mọi người cũng an tâm hơn”, ông Hoàng Văn Nam (phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương) cho biết.

Không chỉ phát huy vai trò giữ gìn ANTT, trang Zalo của công an thị xã Bến Cát còn góp phần vào công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng và giảm phiền hà khi giải quyết các TTHC.

Người dân có thể tra cứu ngay tình trạng, thời gian giải quyết hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết tin báo, tố giác tội phạm... trên Zalo.

Trang Zalo Công an Thị xã Bến Cát đã tạo các menu hướng dẫn thủ tục hành chính, đăng tải các biểu mẫu, đường dẫn đến website của Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ Công an. Với chức năng truy vấn, chatbot về các TTHC, công an xã đã tích hợp những vấn đề người dân quan tâm như thông báo thời gian, thủ tục cấp CCCD, đăng ký phương tiện, quản lý cư trú, PCCC...

“Thông qua thiết lập trả lời tự động (chatbot) trên Zalo, nhiều trường hợp công an trả lời chưa kịp, người dân có thể bấm vào các nội dung cần tìm hiểu và nhận ngay được kết quả trả lời chính xác mà không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu hay tra cứu thông tin trên mạng”, đại diện công an thị xã Bến Cát cho biết.

Đại diện công an thị xã Bến Cát chia sẻ kinh nghiệm triển khai và vận hành mô hình Zalo An ninh. Ảnh: Công an Thị xã Bến Cát.

Nhờ đó, người dân nắm chắc những thông tin, chuẩn bị hồ sơ trước khi đến công an phường để thực hiện các TTHC góp phần hạn chế ùn tắc, ngồi chờ lâu, mất thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Trên điện thoại, người dân có thể quan tâm Zalo của thị xã, gửi cho chúng tôi phản ánh về tình hình an ninh trật tự với hình ảnh, video trực quan, kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng chống tội phạm. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Từ những kết quả nổi bật của trang Zalo Công an Thị xã Bến Cát, công an thị xã cũng mở rộng triển khai mô hình này ở Đồn Công an KCN Mỹ Phước và 8 đơn vị Công an xã, phường trực thuộc.

Gần đây nhất, trong Hội nghị triển khai trang Zalo Công an tỉnh Bình Dương, đại diện công an thị xã Bến Cát đã có phần chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai và vận hành mô hình Zalo An ninh đến công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị công an cấp huyện, xã thuộc tỉnh.

Giao trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cán bộ khi vận hành trang Zalo

Qua đánh giá, trang Zalo của công an thị xã Bến Cát được nhiều người dân truy cập và tương tác bởi trang được thiết lập 2 chiều. Đây vừa là nơi công an thị xã hỗ trợ người dân theo dõi các vấn đề an ninh, trật tự tại địa phương, vừa tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân về các vấn đề liên quan.

Để làm được việc này, theo đại diện công an thị xã Bến Cát, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, công an thị xã đã ban hành quy chế hoạt động của trang Zalo, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ công an trong công tác xây dựng, vận hành.

Các hoạt động của công an thị xã Bến Cát nói riêng và ngành công an nói chung được cập nhật thường xuyên trên Zalo. Ảnh: Công an Thị xã Bến Cát.

Cụ thể, sau khi nhận tin từ người dân, cán bộ được phân công quản trị trang Zalo sẽ có trách nhiệm chuyển ngay thông tin này đến các đơn vị trực thuộc xử lý và phản hồi người dân trong thời gian sớm nhất.

“Cũng nhờ vậy, chúng tôi nắm bắt tốt tình hình địa bàn, đối tượng, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra, góp phần giữ vững và ổn định tình hình ANTT, tạo sự tin tưởng, ủng hộ từ người dân”, ông Trần Trung Hải thông tin.

Bên cạnh đó, các hoạt động, tin tức nổi bật của địa phương, của ngành cũng thường xuyên được đội quản trị trang biên tập, đăng tải, cập nhật liên tục nhằm đưa thông tin kịp thời đến người dân. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh công an nhân dân năng động, hiện đại, tuyên truyền hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân quét mã QR để quan tâm trang Zalo. Ảnh: Công an Thị xã Bến Cát.

Để tăng lượng người theo dõi, công an thị xã đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông đa dạng như tuyên truyền tại địa bàn, doanh nghiệp, trường học.

Chúng tôi in và niêm yết các mã QR của Zalo tại những điểm tiếp dân, trụ sở của các đơn vị công an địa phương, đồn công an, khu công nghiệp. Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Để phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, công an thị xã sẽ tiếp tục cải thiện và cung cấp thêm tính năng mới trên trang Zalo của đơn vị. Đó là tối ưu hóa các tiện ích 4.0, thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng, phản hồi về chất lượng hoạt động.

“Chúng tôi sẽ chú trọng đẩy mạnh truyền thông để người dân biết đến các tính năng của Zalo, góp phần đưa mô hình Zalo an ninh trở thành cầu nối giúp lực lượng công an gắn kết với người dân từ cơ sở, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn”, đơn vị kỳ vọng.