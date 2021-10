Chật vật khi cai nghiện Instagram

Laura McKowen, sống ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ), là tác giả của cuốn sách bán chạy We Are The Luckiest: The Surprising Magic of a Sober Life, kiêm chủ tịch của cộng đồng hỗ trợ cai nghiện rượu The Luckiest Club. Cô chia sẻ với New York Times về quá trình 2 lần cai nghiện mạng xã hội của mình.