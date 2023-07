Chất tạo ngọt trong nước ngọt ăn kiêng có nguy cơ gây ung thư

Aspartame, chất tạo ngọt phổ biến trong thức uống các hãng nổi tiếng như Coca-Cola, Sprite, Fanta, đang bị nghi ngờ có khả năng gây ung thư.

Tin tức chất tạo ngọt trong nước ngọt ăn kiêng có thể gây ung thư khiến nhiều người lo ngại. Ảnh: Shutterstock.

The Sun cho biết Aspartame, chất được sử dụng trong nước ngọt ăn kiêng và kẹo cao su, bị Tổ chức Y tế Thế giới dán nhãn “có thể gây ung thư cho con người”.

Theo Reuters, kết luận cuối cùng về việc liệu chất này có phải mối nguy hiểm tiềm ẩn không sẽ được đưa ra vào tháng tới.

Người phát ngôn của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế WHO nói rằng những phát hiện của cơ quan này sẽ được giữ bí mật cho đến tháng 7.

JECFA, Ủy ban chuyên gia của WHO về phụ gia thực phẩm, cũng sẽ đưa ra lời khuyên về việc tiêu thụ bao nhiêu Aspartame là an toàn.

Cả 2 quyết định sẽ được công bố vào 14/7. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý lo ngại việc thực hiện cả 2 quy trình cùng một lúc có thể gây nhầm lẫn.

Vào tháng 3, Nozomi Tomita, thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đã gửi thư tới WHO yêu cầu các cơ quan phối hợp xem xét kĩ vấn đề về Aspartame để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc lo ngại nào trong cộng đồng. Bức thư cũng yêu cầu kết luận của 2 cơ quan công bố quyết định trong cùng một ngày.

Tin tức này xuất hiện sau khi WHO ban hành hướng dẫn khuyên mọi người không nên uống chất tạo ngọt không đường để giảm cân. WHO cho biết hóa chất này cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Tranh cãi về mức độ an toàn của Aspartame

Kể từ năm 1981, JECFA đã xác nhận Aspartame là hóa chất an toàn nếu nó được sử dụng với một lượng nhất định. Chất này đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ.

Một nghiên cứu vào năm 2022 cho thấy những người tiêu thụ lượng lớn chất làm ngọt, bao gồm cả aspartame, có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn một chút.

Tiến sĩ Duane Mellor, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Aston ở Birmingham, chia sẻ với The Sun: "Có báo cáo về việc Aspartame ở động vật liên quan đến ung thư nhưng cũng có một số người không đồng ý với nghiên cứu đó".

Mọi người đang chờ đợi kết luận cuối cùng về chất tạo ngọt Aspartame vào 14/7. Ảnh: Shutterstock.

Giáo sư Lawrence Young, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Đại học Warwick, nói: "Theo IARC, một chất gây ung thư phải có đủ bằng chứng thí nghiệm trên động vật nhưng không nhất thiết phải có dữ liệu ở người".

Giáo sư nói thêm mối liên hệ của việc tiêu thụ Aspartame với nguy cơ ung thư gia tăng vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều nghiên cứu khác nhau giữa chất này và bệnh ung thư.

Bác sĩ Lawrence Young nói giống nhiều nguy cơ bệnh tật liên quan đến chế độ ăn uống, sự việc với Aspartame cảnh báo rằng mọi người không nên tiêu thụ quá nhiều chất làm ngọt nhân tạo, nhất là trong hoàn cảnh mọi người càng ngày càng ăn nhiều thịt chế biến và các loại đồ ăn vặt.

Giáo sư Tom Sanders, thuộc Đại học King’s College London, cho biết: “Aspartame đã được sử dụng như một chất tạo ngọt chủ yếu trong hơn 30 năm ở Anh. Báo cáo từ Viện Ramazzini tuyên bố rằng những con chuột được cho ăn rất nhiều Aspartame đã xuất hiện nhiều khối u hơn. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu".

Theo ông Sanders, ở Mỹ, các nghiên cứu gần đây trên động vật không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về khả năng gây ung thư của chất này. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tiếp tục khẳng định Aspartame là chất tạo ngọt an toàn”.

Một số chuyên gia vẫn khẳng định Aspartame không gây nguy hiểm. Tiến sĩ John Sievenpiper, thuộc Khoa Y tại Đại học Toronto, cho biết: "Aspartame đã được chứng minh là một chất an toàn giúp giảm lượng calo và đường trong chế độ ăn uống. Nó là một trong những thành phần được nghiên cứu rộng rãi nhất với hơn 40 năm dữ liệu uy tín".

Một số nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa Aspartame và ung thư ở động vật. Nhưng nhiều chuyên gia khẳng định có rất nhiều nghiên cứu khác chứng minh chất này không gây nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.

Ông nói bằng chứng mới nhất từ các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy chất tạo ngọt ít calo và không calo, thứ thay thế cho đường bổ sung, có thể giảm các vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng như béo phì, bệnh tim mạch và tử vong.

Frances Hunt-Wood, thuộc Hiệp hội Chất tạo ngọt Quốc tế (ISA), cho biết: "IARC không phải là cơ quan chuyên về an toàn thực phẩm. JECFA vẫn đang tiến hành đánh giá toàn diện về mức độ an toàn thực phẩm của Aspartame. Chúng ta không thể đưa ra kết luận nào cho đến khi cả 2 báo cáo được công bố".

Theo chuyên gia Frances Hunt-Wood, Aspartame là một trong những thành phần được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử, với hơn 90 cơ quan an toàn thực phẩm trên toàn cầu tuyên bố nó an toàn, bao gồm cả Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu. Đây cũng là cơ quan tiến hành đánh giá toàn diện nhất về Aspartame cho đến nay.