Chất sống xanh tại Lumière Boulevard

Lumière Boulevard (tại Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) thu hút sự quan tâm của người mua nhà nhờ kiến trúc xanh 3D độc đáo, cùng hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế.

Bao quanh Lumière Boulevard là màu xanh của cây cối, giúp dự án trở thành một “ốc đảo” giữa thành phố đông đúc, nắng nóng. Cùng với đó, dự án được đầu tư loạt tiện ích cao cấp, mang đến cho cư dân chất sống chuẩn nghỉ dưỡng.

Đề cao lối sống xanh

Sau nhiều lần tìm mua căn hộ, chị Vũ Kim Chi (38 tuổi, TP.HCM) vẫn không tìm được nơi an cư ưng ý, dự án nào cũng được điểm này thì mất điểm kia. Chỉ đến khi biết về Lumière Boulevard vừa ra mắt, chị mới thở phào vì dự án có đủ những gì mong muốn.

“Lumière Boulevard đúng như những gì tôi hình dung về một không gian sống xanh, an lành giữa thiên nhiên. Dự án được bảo chứng bởi Masterise Homes và Vinhomes càng khiến tôi an tâm. Chưa kể, dự án lại nằm trong Vinhomes Grand Park nên có kết nối giao thông thuận tiện”, chị Kim Chi chia sẻ.

Không gian sống xanh tại căn hộ garden house của Lumière Boulevard. Ảnh phối cảnh.

Với những cư dân đô thị như chị Kim Chi, sống xanh không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành ước mơ. Giữa thành phố đất chật người đông, tốc độ bê tông hóa nhanh, dự án xanh đa chiều như Lumière Boulevard dễ dàng nhận được nhiều quan tâm.

Chiều không gian xanh đầu tiên của Lumière Boulevard nổi bật với mặt đứng bao phủ bởi 24 khu vườn treo giữa không trung. Điểm đặc trưng này tạo ấn tượng thị giác từ xa, làm dịu bớt cơn nóng gay gắt của TP.HCM.

Khu vườn trên không tạo nên lớp không gian xanh ấn tượng tại Lumière Boulevard. Ảnh phối cảnh.

Chiều không gian tiếp theo là mảng xanh sống động nơi nội khu, với bể bơi phi thuyền cùng những hàng cây, vườn thực vật đậm chất resort. Tại Lumière Boulevard, con người và thiên nhiên giao hòa cùng nhau, mang đến chất sống nghỉ dưỡng thư thái chốn thị thành.

Nằm tại trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park, Lumière Boulevard được bao quanh bởi không gian trong lành, thoáng đãng từ đại công viên 36 ha, 15 công viên chủ đề, các quảng trường, đại lộ rợp bóng cây. Cùng với 3 dòng sông, kênh xung quanh, gồm sông Đồng Nai, sông Tắc, kênh Bà Dì, dự án mang đến tầm nhìn đẹp, thoáng đãng.

“Với việc định nghĩa lại chuẩn mực sống xanh, mang tới một không gian sống đa tầng thiên nhiên, Lumière Boulevard đã điểm trúng huyệt của thị trường và hứa hẹn nhận được nhiều sự quan tâm”, ông Trần Minh Sơn - một nhà đầu tư BĐS lâu năm - nhận định.

Công viên 36 ha thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Bên cạnh đó, Lumière Boulevard có chính sách bán hàng ưu việt, mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng và nhà đầu tư, gồm: Hỗ trợ lãi suất vay 80% lên tới 24 tháng; ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng và tặng phí quản lý tới 3 năm. Thêm vào đó, khách mua thanh toán nhanh còn được chiết khấu đến 12,6% nếu thanh toán sớm, chiết khấu 8,1% nếu thanh toán theo tiến độ.

Trải nghiệm đa dạng

Sức hút của Lumière Boulevard còn đến từ hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế cả nội và ngoại khu, đáp ứng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi.

Tại Lumière Boulevard, mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ đa trải nghiệm bởi ngay dưới chân nhà là tổ hợp tiện ích thường xuất hiện tại resort 5 sao. Đó là hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65 m vượt chuẩn Olympic, hay hồ bơi jacuzzi massage thủy liệu. Tại đây, cư dân có thể kết hợp rèn luyện sức khỏe và nghỉ ngơi, chiều chuộng các giác quan sau ngày dài.

Tiện ích hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic tại Lumière Boulevard. Ảnh phối cảnh.

Các cư dân yêu thích thể thao còn có thể thỏa đam mê với khu tập luyện ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế và trung tâm thể thao thực tế ảo.

Cuộc sống tại Lumière Boulevard càng thêm rực rỡ với vô số trải nghiệm ngay trong nội khu như xem phim ngoài trời, tiệc nơi vườn nướng BBQ, hẹn hò sang chảnh tại lounge dưới nước…

Trẻ em cũng được thỏa sức vui đùa với những tiện ích đặc quyền như khu vườn kỳ diệu, vườn thảo mộc, khu vực thả diều, đài phun nước và tắm mưa, hồ bơi thiếu nhi, khu vực đua thuyền giấy… Không gian giải trí, khám phá ngay thềm nhà giúp trẻ phát huy trí sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng vận động và có được tuổi thơ hạnh phúc.

Chuỗi tiện ích giúp trẻ có một tuổi thơ đầy trải nghiệm. Ảnh phối cảnh.

Một lợi thế kép giúp Lumière Boulevard tăng sức cạnh tranh trên thị trường đến từ hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” của Vingroup. Chỉ vài bước rời khỏi nội khu, mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, làm việc, khám chữa bệnh… đều được thỏa mãn với TTTM Vincom Mega Mall, bến du thuyền Manhattan Glory, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec…

“Nếu như Vinhomes Grand Park được xem là nơi an cư lý tưởng của những tín đồ sống xanh, sống sang thì Lumière Boulevard thậm chí đã nâng tầm cho chuẩn mực đó”, chị Kim Chi chia sẻ lý do lựa chọn dự án này làm nơi an cư.