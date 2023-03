Chất lượng và tối ưu chi phí khi du học cùng Bách khoa

Chương trình chuyển tiếp quốc tế của ĐH Bách khoa giúp sinh viên hiện thực hóa giấc mơ du học tại các trường danh tiếng với chi phí tiết kiệm đến một nửa so với du học toàn phần.

“Hồi cấp ba mình nhút nhát lắm, chỉ quanh quẩn trong lớp thôi”, Nguyễn Thị Ngọc Tâm nhớ lại. Thế nhưng chỉ sau hai năm học tại ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), nữ sinh viên khóa 2014 chương trình Chuyển tiếp Quốc tế (CTQT) ngành Kỹ thuật hóa học đã “lột xác” thành một trong những thủ lĩnh năng động của hoạt động Đoàn, Hội sinh viên.

Kỷ niệm đẹp ở hai ngôi trường

Hiểu tính cách rụt rè của con gái nên thay vì lựa chọn chương trình du học toàn phần, phụ huynh đã hướng Tâm đến chương trình CTQT theo mô hình bán du học của ĐH Bách khoa, nhằm tạo nền tảng vững vàng cho con trước khi tự lập ở xứ người.

Ngọc Tâm rạng rỡ ngày tốt nghiệp ĐH Adelaide (Australia).

“Giai đoạn đầu tại ĐH Bách khoa, mình được trang bị tiếng Anh và kỹ năng mềm, cách tự học, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng, đề tài nghiên cứu sao cho trôi chảy. Những kiến thức và kỹ năng đó đã giúp mình rất nhiều khi chuyển tiếp giai đoạn sau qua ĐH Adelaide (Australia)”, Tâm kể.

Tâm không thể quên hai năm đầu tại ĐH Bách khoa với quãng thời gian đẹp nhất, được học và chơi hết mình. Nữ sinh thấy mình trưởng thành, tích cực và tự tin hơn để theo đuổi giấc mơ trở thành cử nhân hóa.

Sang Australia, Ngọc Tâm tiếp tục phát huy năng lực học tập và cá tính bằng việc gia nhập đội ngũ Đại sứ sinh viên Study Adelaide, tham gia dự án nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu ARC (thuộc ĐH Adelaide).

Năm 2019, sau khi nhận bằng tốt nghiệp từ ĐH Adelaide, Tâm lựa chọn con đường khác với nhiều bạn bè là trở về Việt Nam để đóng góp cho quê hương. Với kinh nghiệm học tập, nghiên cứu ở Australia, kỹ năng tiếng Anh lưu loát và tác phong chuyên nghiệp, Ngọc Tâm đã vượt qua các vòng phỏng vấn tuyển dụng cam go của Công ty Coca-Cola Việt Nam và hiện đảm trách vai trò Trưởng nhóm Kiểm định chất lượng.

“Chương trình CTQT thực sự là lựa chọn kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Mình may mắn khi có những kỷ niệm đẹp ở cả hai ngôi trường”, Tâm chia sẻ.

Chấp cánh giấc mơ du học New Zealand

Chương trình CTQT của Đại học Bách khoa được hình thành từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong đó, Australia và Nhật Bản là những đối tác truyền thống. Đối tác của ĐH Bách khoa đều là những trường danh tiếng trên thế giới như ĐH Monash, ĐH Queensland, ĐH Adelaide, ĐH Công nghệ Sydney (Australia), ĐH Công nghệ Nagaoka, ĐH Kanazawa (Nhật Bản)…

Từ năm 2019, Đại học Bách khoa mở rộng hợp tác sang New Zealand nhằm đa dạng hóa lựa chọn chuyển tiếp du học cho sinh viên. Đây cũng là một phần trong kế hoạch hành động giữa hai Chính phủ, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược của hai nước giai đoạn 2021-2024.

ĐH Bách khoa liên kết nhiều trường danh tiếng trên thế giới, cho sinh viên môi trường học tập chất lượng cao.

Đến nay, Đại học Bách khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác với bốn trên tổng số tám đại học công lập hàng đầu của New Zealand, bao gồm: ĐH Otago, ĐH Auckland, ĐH Công nghệ Auckland, ĐH Waikato.

Giáo dục New Zealand kế thừa hệ thống giáo dục chất lượng cao của Anh và bằng cấp tại đây được công nhận toàn cầu. Chính phủ New Zealand kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường luôn ở mức cao. Sinh viên quốc tế được bảo vệ quyền lợi về sinh hoạt, ăn ở, ưu đãi học bổng, an toàn cá nhân… như người bản địa.

Học phí bậc đại học ở New Zealand cũng khá vừa túi tiền với du học sinh Việt Nam, dao động 566-623 triệu đồng/năm.

Bằng cấp quốc tế, đa dạng ngành học và dịch vụ hỗ trợ

Sinh viên chương trình CTQT học hai năm đầu tại Đại học Bách khoa (cơ sở quận 10, TP.HCM) sau đó sẽ chuyển tiếp sang trường tại Australia, New Zealand, Nhật Bản để học hai năm cuối. Bằng tốt nghiệp do đại học nước ngoài cấp.

Phát huy thế mạnh trong đào tạo kỹ thuật và quản trị, chương trình CTQT của Đại học Bách khoa có số lượng ngành học phong phú. Thí sinh có thể thỏa sức chọn lựa từ khoa học máy tính, điện - điện tử, robot, ôtô, hàng không, dầu khí, hóa học, hóa dược, thực phẩm, công nghệ sinh học đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, quản lý tài nguyên - môi trường...

Bên cạnh đó, chương trình CTQT còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ du học như cung cấp thông tin học bổng chuyển tiếp, chọn đại học chuyển tiếp phù hợp, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục xin thị thực du học, quy trình nhập học, thông tin chỗ ở, chi phí sinh hoạt nước bạn.