Chất lượng sống ở Hong Kong ngày càng đi xuống

Theo quỹ đạo phát triển hiện tại, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ sớm rơi vào tình trạng “ba thấp”, trong đó nguồn cung đất, số lượng nhà ở mới và chất lượng cuộc sống đều sẽ xấu đi.

Bất chấp sự thịnh vượng về kinh tế mà Hong Kong đạt được trong vài thập kỷ qua, một bộ phận xã hội có thể cảm thấy không được hưởng lợi, đặc biệt là về nhà ở và không gian sống, SCMP đưa tin.

Ngày càng ít căn hộ, với diện tích nhỏ hơn, sẽ được xây dựng và trở thành tiêu chuẩn.

Chính quyền thành phố nỗ lực để cho phép hầu hết người dân sở hữu nhà riêng và sống trong căn hộ có diện tích thoải mái. Tuy nhiên, Hong Kong từ lâu đã thiếu hụt quỹ đất chất lượng tốt để xây dựng nhà ở do sự phát triển quy mô lớn đã không còn trong hai thập kỷ qua. Nguồn cung từ các thị trấn mới hiện tại cũng gần cạn kiệt.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Hong Kong về cuộc khủng hoảng cung cấp nhà và đất, sự phát triển khu dân cư tư nhân đã giảm từ mức cao nhất 25.500 căn (2017-2018) xuống còn 13.020 căn (2020-2021).

Một đôi trẻ chụp ảnh cưới vào tháng 5/2019 tại Choi Hung Estate - từng là khu nhà ở công cộng lớn nhất Hong Kong. Ảnh: Edmond So.

Bên cạnh đó, một số lượng đáng kể địa điểm trong chương trình bán đất năm tới không có sẵn khi thủ tục giải phóng mặt bằng vẫn đang chờ xử lý.

Mặc dù việc hoàn thiện nhà ở tư nhân đã tăng trở lại vào năm ngoái, xu hướng chậm lại trong chu kỳ phát triển nhà ở tư nhân kể từ giữa năm 2018 có thể sẽ tiếp tục.

Tổ chức Hong Kong dự báo rằng chỉ có 15.000 đơn vị nhà ở tư nhân mới sẽ được hoàn thành mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Con số này thấp hơn 28% so với con số 20.900 căn được hoàn thành vào năm ngoái.

Nguồn cung nhà ở công cộng trong 4 năm tới cũng dự kiến tụt hậu 28% so với Mục tiêu Chiến lược Nhà ở Dài hạn, với mức trung bình hàng năm dự kiến là 21.800 căn. Do việc xây dựng nhà ở công cộng liên tục bị tụt lại so với mục tiêu dài hạn, sự thiếu hụt ngày càng tích lũy.

Trong 8 năm qua, chỉ 13,5 khu tương tự Choi Hung Estates được hoàn thành.

Sự thiếu hụt nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bởi người Hong Kong sẽ phải sống trong những căn hộ chật chội và đắt đỏ hơn.

Tổng diện tích sàn trung bình của các đơn vị nhà ở tư nhân mới hoàn thành được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp, xuống mức thấp kỷ lục dưới 55 m2 vào năm 2024, nhỏ hơn gần 1/3 so với 2012.

Tuy nhiên, xu hướng căn hộ nano, hoặc các đơn vị nhà ở có diện tích nhỏ hơn 20 m2 trong khu vực có thể bán được, sẽ đạt đỉnh vào năm tới.

Người Hong Kong sẽ phải sống trong những căn hộ chật chội và đắt đỏ hơn. Ảnh: Anthony Kwan/Bloomberg.

Các chuyên gia đánh giá tình hình chung rất thảm khốc. Nếu tất cả biện pháp được tiến hành với tốc độ hiện tại, chính quyền sẽ không đạt được mục tiêu của mình trong việc cung cấp nhà ở công và tư.

Các nhà chức trách cần thực hiện bước đi táo bạo và xúc tiến tất cả sáng kiến cung cấp đất đai lớn, đặc biệt là các Khu vực Phát triển Mới, đồng thời hợp lý hóa thủ tục hành chính về phát triển nhà đất.

Xã hội cũng nên ủng hộ các kế hoạch phát triển của chính quyền để cứu Hong Kong khỏi cuộc khủng hoảng cung cấp nhà ở và đất đai.