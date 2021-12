Chất liệu vải may túi xách phổ biến nhất năm 2021

Nylon từ lâu đã trở thành chất liệu phổ biến, chuyên dùng để may túi xách và phụ kiện. Trong năm 2021, nhiều thương hiệu cũng tích cực lăng xê sản phẩm sử dụng loại vải này.

Vogue nhận định nylon là một trong những chất liệu thú vị nhất của ngành thời trang. Vì vậy, không bất ngờ khi chất liệu này trở thành một trong những nguyên liệu làm túi xách và phụ kiện phổ biến nhất vào năm 2021.

Các sản phẩm làm từ nylon có thể chống nước, giá cả phải chăng và phù hợp để may nhiều dáng phụ kiện.

Mùa thu vừa qua, các thương hiệu từ bình dân đến cao cấp đều tích cực lăng xê túi xách làm từ nylon. Một số sản phẩm phổ biến trên thị trường có balo của thương hiệu Sacai, túi đeo vai từ nhà mốt Alexander McQueen hay túi tote của Miu Miu với màu hồng nổi bật.

Túi xách làm từ vải nylon được yêu thích khi có giá cả hợp lý. Ảnh: Marie Claire.

Phổ biến dù có lịch sử ngắn

Vải nylon được phát minh vào năm 1938 và trở nên phổ biến trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi sản xuất tất, nhiều đơn vị chuyển từ chất liệu lụa sang nylon do giá cả phải chăng và dễ sử dụng hơn.

"Nylon đang trở lại vì một lý do đơn giản. Khi bước ra khỏi những thời kỳ khó khăn như chiến tranh hoặc đại dịch, người tiêu dùng tập trung sử dụng tiền một cách khôn ngoan hơn. Họ đầu tư vào các sản phẩm có tính lâu bền", Sarah Collins, giáo sư thời trang của Savannah College of Art and Design, giải thích.

Vào những năm 1950, nylon được sử dụng để làm áo sweater, vest và áo khoác. Đến năm 1955, chất liệu này phủ sóng trên sàn diễn của những nhà mốt lớn như Chanel, Dior. Nhiếp ảnh gia Horst P. Horst đã ghi lại những khoảnh khắc các nhà thiết kế hàng đầu thế giới như Nina Ricci, Pierre Cardin và Madame Grès sử dụng vải nylon để may đồ.

Bước ngoặt xảy ra ở những năm 1960 khi vải nylon có cấu trúc hoàn hảo và độ sáng bóng. Yếu tố này giúp các sản phẩm nhìn sang trọng, thời thượng hơn.

Chất liệu nylon có thể chống nước, dễ lau chùi và lâu bền. Ảnh: WSJ.

Giáo sư Sarah Collins nhấn mạnh túi xách làm từ vải nylon mang hơi hướm hiện đại. Cũng vì vậy, chúng có lịch sử khá ngắn. Nhựa lucite được sử dụng để làm túi xách từ năm 1950. Trong khi đó, đến năm 1984, vải nylon mới được Prada dùng làm túi, balo.

Ra mắt vào năm 1984, nhưng đến những năm 1990, túi xách nylon mới bắt đầu phổ biến. Sự phát triển của chủ nghĩa tối giản đã thúc đẩy các mẫu túi làm từ nylon trở nên nổi tiếng hơn. Trong khi đó, mức giá phải chăng khiến mẫu phụ kiện này được giới trẻ ưa chuộng.

Mẫu túi xách nylon của Prada được bán với giá 895 USD . Sau đó, nhiều phiên bản có giá phải chăng hơn xuất hiện như túi của Sacai 365 USD , sản phẩm của LeSportsac 45 USD .

Trở lại nhờ xu hướng Y2K

Ngày nay, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy loạt sản phẩm làm bằng vải nylon từ thương hiệu Prada như váy, băng đô, mũ... Vào năm 2019, thương hiệu này đã giới thiệu re-nylon - sản phẩm thay thế cho chất liệu nylon cũ. Re-nylon được làm bằng một loại sợi bền vững, tái chế từ chất thải.

Vải nylon là một trong những chất liệu phổ biến nhất trong năm 2021. Ảnh: Wonderland Magazine.

Việc túi xách nylon trở nên phổ biến bắt nguồn từ sự trở lại của xu hướng Y2K. Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh túi kẹp nách của prada phủ sóng. Những mẫu túi phát hành vào năm 2000, 2005 và 2006 được loạt fashionista mang trở lại.

Stylist Rebecca Ramsey ở Los Angeles cho rằng túi nylon là phụ kiện hấp dẫn nhất trong đại dịch khi có thể chống nước, dễ lau chùi. Ngoài ra, nữ stylist khẳng định túi nylon có thể dễ phối cùng đa dạng phong cách. Nó tiện lợi khi có thể mang đi chơi hoặc đơn giản là trong những buổi đi siêu thị.

Nhà văn Roxanne Fequiere, 33 tuổi, nói: "Đây là một trong những chiếc túi linh hoạt nhất mà tôi từng sở hữu". Chất liệu nylon đã giúp các mẫu túi trở nên tiện dụng, lâu bền. Bởi vậy, ngày càng nhiều các nhà mốt cho ra mắt túi xách may bằng loại vải này.

Bên cạnh đó, nhiều nhà thiết kế mới nổi như Sunnei, Marine Serre cũng bắt đầu thử nghiệm vải nylon.