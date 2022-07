Chặt đứt các đường dây tuồn ma túy vào Huế

Nhóm tội phạm câu kết với nhau tuồn số lượng lớn ma túy vào Huế nhằm cung cấp cho các quán bar, vũ trường, karaoke.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, tội phạm về ma túy trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp. Thời gian qua, nhiều đối tượng ma túy liên tỉnh bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế kết án tử hình, tù chung thân, nhưng do lợi nhuận khổng lồ từ việc mua bán ma túy nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp, chọn Cố đô Huế để hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm nay, trên địa bàn nổi lên số đối tượng ở tỉnh Quảng Trị câu kết, móc nối với các đối tượng tại Huế để tuồn số lượng lớn ma túy vào Huế tiêu thụ.

Mới đây, tại phòng 302 nhà nghỉ Cát An nằm trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Ninh, TP Huế), Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ Trần Ngọc Đạt (SN 2002, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tàng trữ 20 túi nylon bên trong đều là ma túy tổng hợp. Số ma túy được đối tượng khai mua từ biên giới Quảng Trị đưa vào Huế tiêu thụ. Hay giữa tháng 5, Công an TP Huế triệt phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện, dân chơi tại quán bar, karaoke, khu chung cư trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nghiệp vụ, tại nhà xe CT1 chung cư ARAYA, Công an TP Huế bắt giữ Đặng Đại Bình (SN 2001, trú phường Xuân Phú, TP Huế) khi đang tàng trữ lượng lớn ma túy tổng hợp chuẩn bị giao bán. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế bắt giữ thêm Nguyễn Viết Lâm (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị), chủ mưu của vụ án. Lâm khai mua ma túy từ người chưa rõ lai lịch tại Quảng Trị, sau đó đưa vào Huế cung cấp cho các con nghiện và dân chơi.

Trần Ngọc Đạt (ngồi) và tang vật.

Bên cạnh việc các đối tượng Quảng Trị móc nối, câu kết với đối tượng tại Thừa Thiên - Huế để đưa ma túy vào Huế tiêu thụ, thì một số đối tượng ở Huế trực tiếp ra Quảng Trị giao dịch, rồi vận chuyển từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp… Điển hình, mới đây, tại QL9 thuộc thôn Tân Xuân 2 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống tội phạm và ma túy (PCTP&MT), Phòng PCTP&MT thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Cụ thể, lực lượng chức năng dừng xe taxi biển số 74A-08332 lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà. Quá trình kiểm tra, ở dãy ghế sau có đối tượng Trần Hoàng Minh Nhật (SN 1997, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) và 1 bao màu đen, bên trong có chứa 19.000 viên ma túy. Nhật khai, được một người thuê đến cầu Đầu Mầu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển số ma túy này vào TP Huế với với tiền công 2 triệu đồng. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thượng tá Trần Đăng Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hầu hết ma túy tuồn vào các quán bar, vũ trường, khu chung cư, resort, khách sạn… tại Thừa Thiên - Huế thời gian qua đều được mua từ tỉnh Quảng Trị. Lực lượng công an tỉnh cũng như công an 9 địa phương của tỉnh tiếp tục tập trung đấu tranh mạnh mẽ, kiềm chế, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp, nổi lên là số đối tượng ở tỉnh Quảng Trị câu kết với các đối tượng tại địa bàn để đưa ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tiêu thụ.

Tình trạng tổ chức sử dụng ma túy tập thể tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, karaoke diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; công tác quản lý người nghiện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở cai nghiện quá tải, chưa đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận đối tượng nghiện ở ngoài xã hội, trong khi các đối tượng nghiện, tâm thần, “ngáo đá” đang là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an Thừa Thiên - Huế đã bắt, xử lý hình sự 68 vụ, với 122 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 16 vụ, 82 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (để thay thế Quyết định 64/2019/QĐ-UBND).