Charm Resort Hồ Tràm gây ấn tượng với bãi biển dài hơn 3 km

Charm Resort Hồ Tràm hướng đến trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng xa hoa khi theo đuổi mô hình "All in one - Integrated resort" và sở hữu hơn 3 km đường bờ biển.

Không bê tông hóa hay ồn ào vội vã, thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm tạo khác biệt bằng lợi thế thiên nhiên hoang sơ. Chất riêng này phù hợp xu thế nghỉ dưỡng vị thiên nhiên, vị sức khỏe trên thế giới. Ưu thế từ bãi biển dài hơn 3 km Cung đường ven biển Hồ Tràm để lại dư vị sâu đậm trong lòng du khách với vẻ đẹp trong trẻo: Một bên là rừng phi lao rợp bóng mát; một bên là biển xanh, cát trắng, nắng vàng với sóng vỗ rì rào và không gian khoáng đạt. Bên cạnh đó, những làng chài bình dị với nguồn hải sản phong phú mang đến vẻ đẹp văn hóa đậm chất bản địa. Do đó, Hồ Tràm trở thành một trong những điểm du lịch hút khách ở khu vực Đông Nam Á. Bãi biển dài 3 km là lợi thế nghỉ dưỡng của Charm Resort Hồ Tràm. Hồ Tràm còn được thiên nhiên ưu đãi với 300 ngày nắng ấm, thích hợp với các hoạt động thể thao biển như dù lượn, ca nô nước, lướt ván, thuyền buồm hay du lịch nghỉ dưỡng, trị liệu chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, chỉ cách TP.HCM 90 phút di chuyển, Hồ Tràm trở thành thị trường "second home" thu hút nhà đầu tư. Lựa chọn Hồ Tràm trong chuỗi hành trình phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, Charm Group đặc biệt lưu tâm đến những giá trị thuần tự nhiên. Trong đó, việc sở hữu hơn 3 km đường bờ biển trải dài được xem là lợi thế lớn của nơi đây. Hiện nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang sôi động với hàng trăm dự án, song không nhiều tổ hợp sở hữu đường bờ biển dài như Charm Resort Hồ Tràm. Bãi biển của Charm Resort không có đá ngầm và dòng chảy xiết. Đường bờ biển là bãi bồi, khi thủy triều rút tạo nên bờ cát phẳng rộng lớn kéo dài. Đây hứa hẹn trở thành điểm đến an toàn cho du khách muốn khám phá nhiều hoạt động trên bờ và dưới nước, đồng thời là chốn để gia đình quây quần trên bãi cát trắng chưa từng bị ô nhiễm. Chiến lược khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh Theo đuổi chiến lược "All in one - Integrated resort" (tất cả tại một điểm đến), Charm Resort Hồ Tràm được kiến tạo để trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với hệ sinh thái đa tiện ích. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến tổ hợp trị liệu sức khỏe quy mô 5.000 m2, bến du thuyền 5 sao riêng biệt, tuyến phố thương mại dài 1 km, tổ hợp mua sắm trong nhà rộng 20.000 m2, trung tâm sự kiện quốc tế MICE chuyên nghiệp, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, ẩm thực và các tiện ích khác. Charm Resort Hồ Tràm hứa hẹn là tổ hợp “all in one” đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Bắt nhịp xu hướng sống “wellness”, tại phân khu đầu tiên Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group đã đầu tư trung tâm trị liệu sức khỏe và tái tạo năng lượng Wellness Spa trên quy mô 5.000 m2 với 9 phân khu trị liệu gồm hệ thống onsen khoáng nóng, bungalow spa, nhà hàng 5 sao, công viên 4 mùa, vườn xương rồng, vườn vẹt... Đây được xem là nơi cân bằng thân - tâm - trí cho giới thượng lưu trong nước và quốc tế. Charm Group hợp tác với Best Western Premier để quản lý phân khu đầu tiên. Best Western Premier hiện là tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới, hoạt động tại hơn 100 quốc gia với hơn 4.100 dự án. Dự án ghi dấu ấn với trung tâm trị liệu sức khỏe đầu tiên tại Hồ Tràm (Vũng Tàu). Bà Liêu Thị Phượng, Tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group, chia sẻ: "Dự án được chúng tôi chăm chút kỹ lưỡng, với chiến lược bền vững và tham vọng ghi tên Charm Resort Hồ Tràm và vùng đất Hồ Tràm lên bản đồ du lịch thế giới. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ đối tác để mang đến sản phẩm thực sự chất lượng và cao cấp. Đây cũng là bảo chứng cho khả năng khai thác, vận hành của tổ hợp này trong tương lai". Với tâm huyết đầu tư nghiêm túc cùng hướng đi độc đáo, Charm Resort Hồ Tràm vừa giành giải "Best Luxury Resort Complex Iconic Design Vietnam 2021" (Tổ hợp nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021) tại lễ trao giải Dot Property Viet Nam Awards 2021.