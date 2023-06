Ngôi sao âm nhạc sẽ tới Nha Trang biểu diễn vào ngày 22/7. Anh sẽ có tiết mục kết hợp với ca sĩ Việt Nam.

Ngày 13/6, đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc xác nhận Charlie Puth sẽ về Việt Nam biểu diễn. Giọng ca See You Again sẽ trình diễn vào ngày 22/7 tại thành phố Nha Trang.

BTC cũng tiết lộ có ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam kết hợp với Charlie Puth. Danh tính của các ca sĩ Việt hiện vẫn được giữ kín.

Thông tin này khiến khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là fan của Charlie Puth mong đợi. Trước đó, nam ca sĩ đã thông báo trên trang cá nhân Instagram về tour lưu diễn châu Á sắp tới mang tên The “Charlie” Live Experience. Theo lịch trình ban đầu, ngôi sao We Don’t Talk Anymore sẽ ghé thăm Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Singapore, Tokyo và cuối cùng là Seoul.

Thông tin Charlie Puth tới Việt Nam biểu diễn khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Ảnh: WCPO.

Sinh năm 1991, Charlie Puth là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh gây được chú ý và nhanh chóng nổi tiếng với các ca khúc phát hành trên YouTube, sau đó chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2011.

Trải qua 12 năm làm nghề, Charlie Puth đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới với nhiều bản hit đình đám. Ca khúc đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp là See You Again - nhạc phim Fast & Furious 7. Bài hát thống lĩnh Billboard Hot 100 trong suốt 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim.

Sau đó, Charlie Puth tiếp tục tung ra những bản hit như One Call Away, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long, đều đạt được vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng.

Album mới đây nhất của anh, CHARLIE, gây chú ý khi kết hợp với thành viên nhóm nhạc BTS - Jungkook.