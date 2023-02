Charlie Puth lần đầu xuất hiện cùng bạn gái Brooke Sansone

Charlie Puth và bạn gái Brooke Sansone lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ sự kiện Grammy 2023.

People đưa tin giọng ca Light Switch xuất hiện công khai cùng bạn gái khi tham dự buổi tiệc tiền lễ trao giải Grammy lần thứ 65 tại Los Angeles (Mỹ). Trước đó, Charlie Puth xác nhận hẹn hò cùng Brooke Sansone hồi đầu tháng 12/2022.

Trên thảm đỏ, Puth xuất hiện với blazer trắng, kết hợp quần có họa tiết hoa hồng đỏ. Giọng ca Attention hoàn thiện bộ đồ với chiếc vòng cổ đính nhiều loại đá quý. Bên cạnh đó, Sansone lựa chọn bộ cánh tông đen gợi cảm.

Charlie Puth và người yêu dự sự kiện thảm đỏ. Ảnh: SHUTTERSTOCK.

Đây được coi là sự kiện đầu tiên Brooke Sansone cùng Charlie Puth xuất hiện trước truyền thông.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 31, giọng ca See You Again chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái bằng loạt ảnh kèm lời nhắn: "Tôi không phải kẻ thất bại vì đã không đánh mất cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi".

Charlie Puth chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Brooke Sansone khi đón sinh nhật tuổi 31. Ảnh: @charlieputh.

Trong buổi phỏng vấn vào tháng 10/2022, Charlie Puth cho biết anh trong mối quan hệ hẹn hò và từ chối bật mí thông tin về nửa kia. Người hâm mộ chỉ nắm được thông tin cả 2 quen biết từ trước và cùng lớn lên tại New Jersey (Mỹ).

"Đó là người mà tôi đã lớn lên cùng. Cô ấy luôn rất tốt với tôi. Tôi luôn biết rằng trong tương lai sẽ có thăng trầm và cô ấy sẽ luôn ở bên tôi", anh chia sẻ.

Brooke Sansone hiện là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế, theo People. Ngôi sao sinh năm 1991 Charlie Puth từng có lịch sử tình trường với Selena Gomez hay Charlotte Lawrence.