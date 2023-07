Charlie Puth gây kinh ngạc thế nào trước khi đến Việt Nam

Trước khi đến Nha Trang vào cuối tháng 7, Charlie Puth có nhiều bản hit đình đám thế giới, ngoài ra tour "The Charlie Live Experience" của anh cũng rất đắt khách.

Trang web chính thức của Charlie Puth thông báo nam ca sĩ biểu diễn tại Nha Trang ngày 22/7. Theo thông báo trên trang web chính thức, sự kiện có 6 hạng vé khác nhau dao động từ 2,5 triệu đồng tới 10 triệu đồng. Mức vé này khá cao so với mặt bằng chung ở thị trường Việt Nam nhưng phù hợp với nghệ sĩ quốc tế như Charlie Puth. Ngoài giọng ca Light Switch, sự kiện âm nhạc này còn có Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, AMEE, HIEUTHUHAI, MONO, tlinh…

Trước khi đến Việt Nam, Charlie Puth đang là gương mặt được chú ý và săn đón. Thời gian gần đây anh có tour diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience.

Sức hấp dẫn của Charlie Puth

Theo Nypost, Charlie Puth biểu diễn khoảng 16 tiết mục trong The Charlie Live Experience nhưng danh sách không cố định. Anh đã làm thỏa mãn mong đợi của người yêu nhạc bằng những ca khúc nổi tiếng như Charlie Be Quiet!, Light Switch, We Don’t Talk Anymore, How Long, One Call Away…

Các concert đều được đánh giá cao bởi các chuyên trang review, đặc biệt là âm nhạc và giọng hát. Viết về đêm nhạc của nam ca sĩ ở Minneapolis, Mỹ vào 25/6, chuyên trang review Broadway World nhận định: “Charlie cũng cover bài Stay của The Kid Laroi. Charlie đã hát và biểu diễn nhiều bản hit của anh như We Don't Talk Anymore. Khán giả nhảy và hát theo. Họ rất thích Charlie và màn trình diễn sống động, gần gũi, giàu cảm xúc về mặt âm nhạc anh ấy mang tới. Tôi cũng thích bản cover Dreaming of You. Anh ấy đã hát và chơi piano một cách thật quyến rũ”.

“Là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả Miami phát cuồng về màn trình diễn kinh ngạc”, chuyên trang review viết thêm.

Charlie Puth được mong đợi trong lần đầu tới Nha Trang biểu diễn.

Trong khi đó, The Miami Hurricane review về The Charlie Live Experience tại Mỹ vào 31/5: “Buổi biểu diễn của Puth cuối cùng cũng bắt đầu vào khoảng 20h45 với phần giới thiệu độc đáo. Sân khấu tối đen và ánh đèn chiếu sáng hình bóng của anh ấy ở trung tâm sân khấu. Bằng những câu ngắn gọn, anh ấy đã giới thiệu cho khán giả về nguồn cảm hứng đằng sau bài hát mở đầu concert là Charlie Be Quiet!. Mỗi bài hát trong suốt đêm diễn được Puth giới thiệu theo cách tương tự. Anh giải thích về cốt truyện, nguồn cảm hứng và âm thanh độc đáo tạo nên những bài hát”.

Tuy nhiên, trên New York City Theatre, một số khán giả cũng chỉ ra vài hạn chế trong concert của nam ca sĩ. Khán giả Susan từ Dallas, Texas bày tỏ Charlie Puth cần luyện thêm kinh nghiệm biểu diễn thay vì vuốt tóc quá nhiều. Anton từ Vancouver lại bất bình khi Charlie Puth không hát live trong toàn bộ buổi biểu diễn.

Will Conners từ New York nhận xét: “Tôi cảm thấy Charlie nên di chuyển nhiều hơn và có thể thuê một số vũ công để giao lưu cùng. Màn trình diễn của anh ấy đôi khi hơi tĩnh và tôi muốn thấy một số chuyển động trên sân khấu. Khán giả cần nhiều hiệu ứng ánh sáng và sân khấu hơn. Anh ấy cũng khá phụ thuộc vào việc khán giả hát cùng”.

Những đêm nhạc cháy vé

Bắt đầu ngày 24/5 tại The Pavilion ở Dallas (Mỹ), The Charlie Live Experience dừng chân trên khắp nước Mỹ và nhiều địa điểm khác trên khắp châu lục.

Nhiều đêm nhạc trong khuôn khổ tour diễn cháy vé ngay khi mở bán. Ngày 3/7, tờ Korea JoongAng Daily đưa tin Charlie Puth thực hiện 2 buổi biểu diễn vào 10-11/10 tại KSPO Dome ở quận Songpa, phía nam Seoul. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức quyết định bổ sung thêm một buổi biểu diễn vào 12/10 sau khi vé của 2 concert trước đó nhanh chóng được tẩu tán.

Tại Hàn Quốc, giá vé dao động từ 77.000 won ( 58 USD , 1,4 triệu đồng) cho ghế có tầm nhìn hạn chế đến 110.000 won cho ghế hạng B, 154.000 cho vé đứng và 187.000 cho ghế hạng P. Gói VIP có giá 414.000 won ( 318 USD , tương đương 7,5 triệu đồng). Gói VIP ở đây có quyền lợi tương tự những concert khác trong tour diễn.

Theo Lifestyle Asia, khi tour diễn được tổ chức tại Hong Kong vào 26/6, giá vé dao động từ 799 HKD (tương đương 2,4 triệu đồng) đến 2.687 HKD (8,1 triệu đồng). Gói VIP (2.687 HKD) bao gồm quyền xem soundcheck, hỏi đáp với Charlie Puth và nhận gói vật phẩm, đồ lưu niệm kèm chữ ký. Những người có vé VIP cũng được vào cửa và mua sắm hàng hóa sớm.

Nam ca sĩ đưa concert về Việt Nam.

So với các concert trước, The Charlie Live Experience ở Việt Nam có giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, mức giá này được nhận định là phù hợp với danh sách nghệ sĩ biểu diễn như hiện tại, đặc biệt tên tuổi và sức hấp dẫn trong âm nhạc của Charlie Puth.

Charlie Puth đã chứng tỏ anh là một trong những người tạo hit ổn định nhất trong ngành công nghiệp giải trí và là giọng ca được săn đón. Puth đã tích lũy được 8 đĩa đơn bạch kim, 4 đề cử Grammy, 3 giải thưởng âm nhạc Billboard và một đề cử Quả cầu vàng. Sản phẩm được đề cử Grammy năm 2018 của Charlie là Voicenotes đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ chứng nhận Vàng chỉ 4 ngày sau khi phát hành và ghi nhận hơn 5,6 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới.

Puth cũng đồng sáng tác và sản xuất đĩa đơn Stay của The Kid Laroi và Justin Bieber. Stay nhanh chóng trở thành một trong những bài hát hay nhất năm 2021 và giữ danh hiệu quán quân lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Màn hợp tác của Puth với Gabby Barrett trong bản phối lại I Hope cũng mang về cho anh ca khúc thứ 4 lọt top 10 trên Billboard Hot 100. Họ thậm chí giành chiến thắng trong hạng mục Màn hợp tác hàng đầu tại Giải thưởng âm nhạc Billboard năm 2021.

Gần đây, Puth phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Charlie thông qua Atlantic Records. Với các đĩa đơn ăn khách Left and Right (hợp tác cùng Jung Kook của BTS), That's Hilarious và Light Switch, sản phẩm đã vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến toàn cầu và nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình trên khắp thế giới.