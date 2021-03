Charlie Puth đáp trả khi bị chê cơ bụng ngấn mỡ

Charlie Puth quan niệm mỗi người đều đẹp theo cách riêng nên cảm thấy bức xúc khi bản thân bị chế giễu ngoại hình.

Theo E! News, Charlie Puth bức xúc vì bức ảnh anh cởi trần đến phòng gym ở Santa Monica, California trở thành đề tàn giễu cợt trên mạng xã hội. Nhiều bình luận chê ngoại hình nam ca sĩ kém hấp dẫn, cơ bụng ngấn mỡ, thiếu múi.

Charlie Puth bức xúc vì bị chê không có múi. Ảnh: E! News.

Trên Twitter, giọng ca Attention phản hồi: "Chẳng có gì hay ho khi chê cười cơ thể của người khác. Tôi không rõ mục đích của việc này là gì, nhưng mà cũng xin lỗi nếu tôi không có cơ bụng 8 múi như ai".

Dưới bài viết của Puth, dân mạng bình luận ủng hộ anh. Một người viết: "Này Charlie, hãy luôn nhớ rằng cơ thể của bạn hoàn hảo theo cách của nó. Ai có ý body shaming sẽ phải xấu hổ thôi. Nếu họ được giáo dục sẽ biết điều gì đúng, điều gì sai".

Sau đoạn tweet mà Puth đăng tải, người hâm mộ tìm lại dòng chia sẻ cách đây 2 năm của ngôi sao See You Again. Khi đó, Puth đã chỉ trích quảng cáo ứng dụng chỉnh sửa ảnh để cơ thể phụ nữ trở nên thon thả hơn.

"Tôi đang xem một số video trên YouTube và thấy quảng cáo này xuất hiện. Một ứng dụng chỉnh ảnh hướng vào đối tượng tuổi teen, nhấn mạnh rằng họ có thể tạo ra đường cong khiến cơ thể gầy hơn. Có nhiều người đã chỉnh quá đà nhìn chẳng ra con người. Thật sự, tôi không hiểu các cô gái này bị sao vậy?".

Charlie Puth hy vọng mọi người nên yêu vẻ đẹp của chính mình. Anh quan niệm mỗi người là cá thể độc lập, là duy nhất trên đời và xinh đẹp theo cách riêng.

"Tôi hiểu các bạn muốn che đi cái mụn hoặc khuyết điểm gì đó, nhưng photoshop đến mức không còn nhận ra được thì quả là kỳ dị", Puth nhấn mạnh.

Nam ca sĩ chỉ trích việc nhiều bạn trẻ lạm dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

Charles Otto "Charlie" Puth Jr. hay còn được biết đến với cái tên Charlie Puth, sinh năm 1991, là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh nổi tiếng một cách nhanh chóng từ những video phát hành trên trang mạng. Sau đó, anh ra mắt hai đĩa đơn The Otto Tunes và Ego trên danh nghĩa một nghệ sĩ độc lập.

Tính đến nay, nam ca sĩ đã sở hữu nhiều bản hit triệu view như One Call Away, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long...