Nhà thơ Charles Simic qua đời

Charles Simic, một trong những nhà thơ vĩ đại đương thời với phong cách siêu thực, khó phân loại đã làm đau đầu nhiều nhà phê bình, qua đời ở tuổi 84.

Charles Simic được biết đến là một trong những nhà thơ vĩ đại và độc đáo nhất trong thời đại của ông. Ảnh: Maestro Arts.

Charles Simic là nhà thơ người Mỹ gốc Serbia, nổi tiếng với phong cách viết độc đáo kết hợp sự u sầu của thế giới cũ với cảm giác hóm hỉnh về cuộc sống hiện đại. Ông vừa qua đời vào ngày 9/1 ở độ tuổi 84 do biến chứng của chứng mất trí nhớ, theo The New York Times.

Charles Simic được biết đến là một trong những nhà thơ vĩ đại và độc đáo nhất trong thời đại của ông. Ông có nhiều tác phẩm đã đoạt giải, trong đó tập The World Doesn’t End (tạm dịch: Thế giới không hồi kết) đã đem về cho ông giải Pulitzer năm 1990. Ông cũng đoạt giải nhà thơ của Mỹ từ năm 2007 đến năm 2008, một điều khiến ông “đặc biệt xúc động” bởi vì “tôi là một cậu bé nhập cư không nói được tiếng Anh cho đến khi tôi 15 tuổi”.

Ông sinh ngày 9/5/1938 ở Belgrade, khi đó là thủ đô của Nam Tư. Khi chiến tranh bùng nổ và đất nước ông bị chiếm đóng, ông theo gia đình trốn đến Mỹ vào năm 1954 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp văn chương tại đây.

Sau này, trong các tác phẩm của mình, ông không những mô tả lại những ký ức thời thơ ấu bị bủa vây bởi những cuộc xung đột trong Thế chiến II, mà còn viết về cuộc sống hàng ngày ở quê nhà. Những bài thơ của ông chứa câu chuyện dân gian, những kẻ móc túi và những mối hận thù cũ.

Nhưng ông cũng nhanh chóng chấp nhận cuộc sống của người Mỹ. Ông làm thơ như một người vừa thoát khỏi số phận nghiệt ngã và quyết không lãng phí một giây phút nào. Những bài thơ châm biếm và tao nhã của ông ngày càng nhiều những chủ đề về tình dục, triết học, những cuộc trò chuyện đêm muộn và bên bàn ăn tối.

Những bài thơ của ông thường rất khó để phân loại theo cách thông thường. Một số độc giả cảm nhận được sự tối giản và siêu thực, trong khi những người khác cho rằng các tác phẩm khá thực tế và bạo lực. Song, dường như họ đều đồng ý rằng các tác phẩm của ông luôn tràn ngập sự hài hước, châm biếm và những ẩn dụ bất ngờ.

Đến nay, Simic đã xuất bản hơn 30 tập thơ và nhiều cuốn sách với tư cách là một biên tập viên, một nhà bình luận và dịch giả tác phẩm thơ từ Pháp, Serbia, Croatia …