Charles Leclerc mất cơ hội giành chiến thắng vì Xe an toàn

F1 Italian GP đã kết thúc không thực sự trọn vẹn khi cả đoàn xe cán đích phía sau chiếc Xe an toàn.

Italian GP 2022 không có quá nhiều tình huống vượt xe gay cấn giữa các tay đua nhóm đầu. Điểm nhấn của chặng đua tại Monza năm nay có lẽ là việc triển khai xe an toàn (Safety Car) ở những vòng đua cuối.

Ở vòng đua thứ 48, chiếc MCL36 của Daniel Ricciardo gặp sự cố buộc phải dừng lại trên đường đua ở phân vùng 2. Ngay lập tức Xe an toàn được triển khai.

Vào thời điểm này, khán giả mong đợi sự cạnh tranh giữa Max Verstappen (Red Bull Racing) và Charles Leclerc (Ferrari) cho vị trí cao nhất trên bục podium ngay sau khi xe an toàn được rút khỏi đường chạy.

Cả Verstappen và Leclerc đều nhanh chóng vào pit để chuyển sang lốp mềm, lựa chọn giúp chiếc F1-75 và RB18 đạt được thành tích tốt nhất ngay từ những vòng chạy đầu tiên.

Tuy nhiên, việc đưa chiếc xe của Ricciardo ra khỏi đường đua mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Xe an toàn đã được triển khai đến vòng đua cuối cùng, đồng nghĩa với việc Leclerc không còn cơ hội đánh chiếm vị trí dẫn đầu của Max Verstappen như những gì khán giả mong đợi.

Charles Leclerc không mấy hài lòng với quyết định hoàn thành chặng đua sau Xe an toàn. "Thôi nào, đường đua an toàn mà, thôi nào!", Leclerc nói với đội kỹ thuật qua radio khi được thông báo trận đấu sẽ kết thúc với xe an toàn.

Sau khi chặng đua kết thúc, tay đua của Ferrari phát biểu: "Nhìn chung tôi nghĩ trận đấu hôm nay không tệ. Vấn đề là chúng tôi đã khá đen đủi với Xe an toàn ảo (Virtual Safety Car) kết thúc khi tôi đang trong pit thay lốp".

"Spa hay Monza không phải là đường đua phù hợp nhất với chiếc Ferrari F1-75. Nhưng chúng tôi vẫn thể hiện tốt, vì vậy tôi chắc chắn rằng Ferrari có thể giành chiến thắng trong một số cuộc đua khác", Leclerc nói thêm.

FIA cũng đưa ra phát ngôn về việc triển khai xe an toàn đến hết vòng 53: "Mọi nỗ lực đã được thực hiện để xử lý chiếc xe của Ricciardo nhanh chóng và cuộc đua trở lại, tuy nhiên tình hình đã có vấn đề và các chuyên viên điều hành (Marshal) trên đường đua không thể di chuyển chiếc xe ra ngoài đường đua do gặp phải vấn đề về hộp số trên chiếc xe của Ricciardo".

Với chiến thắng tại Monza, Max Verstappen đã thiết lập cho mình 5 chiến thắng chặng liên tiếp tại F1 2022. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tay đua sinh năm 1997 tại Italian GP.

Max Verstappen hiện có tổng cộng 335 điểm trên bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải, xếp sau anh là Charles Leclerc với 219 điểm. Khoảng cách 116 điểm cho 6 chặng đấu còn lại buộc Leclerc và đội Ferrari phải nỗ lực rất nhiều để giành lấy vị trí tay vô địch vô địch thế giới F1 từ Max Verstappen.