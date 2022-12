Chấp hành viên ở TP.HCM bị bắt quả tang khi nhận hối lộ

Công an TP.HCM họp báo công khai sai phạm tại 9 trung tâm đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt 23 bị can liên quan đến sai phạm của 9 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh khác.